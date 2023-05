Modelo australiana de OnlyFans descubre el secreto de su padrastro

La modelo y creadora de contenido australiana descubrió un secreto y desde entonces alertó a otros influencers. Foto: Cortesía

La historia de la modelo australiana Talia Maddison es perturbadora y ha llamado la atención de los medios de comunicación.

La joven modelo de OnlyFans descubrió que su padrastro era su mejor cliente. La australiana reveló la historia a través de su cuenta de TikTok, donde se hizo viral al asegurar que “arruinó el matrimonio de su madre”.

El hombre gastaba casi USD 1 300 en sus videos y diariamente le hacía pedidos especiales: “Nunca planeé contar esta historia en TikTok, pero aquí estamos”, comenzó diciendo la chica.

Padrastro y modelo de OnlyFans

“Cuando empecé mi sitio web, tenía este cliente que era mi cliente número uno. Fue un seguidor desde el principio. Hablábamos todos los días, me hacía peticiones personalizadas, cosas muy específicas, y también tenía un nombre de usuario muy concreto en la web”, comentó Taila.

Y aunque usa seudónimos en sus plataformas, ella trato de averiguar. “Me volví completamente loca intentando averiguar quién era esta persona a partir de mis contactos… Lo reduje a seis personas, y una de ellas era mi padrastro. Me dejé llevar por mi instinto, envié un mensaje a la cuenta del sitio web y dije: ‘Sé quién es’. A los dos minutos, recibí un mensaje de mi padrastro que decía: ‘Hola Tai, ¿podemos hablar?’”, expresó.

Madre de la modelo reaccionó

La joven estaba atónita porque conocía al hombre desde que tenía 11 años: “Cuando lo confronté, lo negó a sus amigos y, obviamente, mi madre lo dejó de inmediato… Pero sí, si quieres hablar de traumas familiares, mi padrastro me vio mantener relaciones sexuales con mi pareja durante dos meses”, comentó.

La joven habló con el diario The Daily Telegraph, y dijo que su padrastro se había ido de la casa, no estaban en contacto y lo bloqueó en todas las plataformas. “No he sabido nada de él desde el día en que lo llamé. Ni siquiera quiso entrar en casa para recoger sus pertenencias mientras yo estaba allí”.

Y aprovechó de advertir a sus seguidores que “es muy probable que alguien de su escuela, gimnasio, lugar de trabajo o incluso de su propia familia esté observando todos sus movimientos”.

