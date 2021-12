Madrid se despide por todo lo alto de ‘La casa de papel’

Miles de personas se congregaron en el Palacio Vistalegre de Madrid para despedir a ‘La casa de papel‘, la serie española que empezó su andadura en 2017 y que se convirtió en un éxito mundial, a la par que pedir un spin-off de la misma, concretamente el de Alicia Sierra (Nawja Nimri).

“Alicia Sierra se merece tener una serie para ella sola, es un personaje genial y nos ha gustado mucho cómo lo han desarrollado en estas dos temporadas, pero creemos que un spin-off en el que se ahondara más sobre ella sería lo justo”, declaraban a EFE unas jóvenes que habían venido de Italia expresamente para este evento, que en poco tiempo se convirtió en tendencia en Twitter.

Por otro lado, un grupo de amigos que venían desde Barcelona y Lleida, así como unos chicos de Polonia piden a los creadores que revivan a Tokio (Úrsula Corberó), Nairobi (Alba Flores) y Berlín (Pedro Alonso). “No se cómo lo pueden hacer, pero que lo hagan, queremos que ambos vuelvan a cobrar vida, aunque sea en otra serie derivada”, apuntaban. Todos ellos venían bien con caretas, mono rojo o sudaderas y camisetas de la serie.

De las más de 5 000 personas presentes en el Palacio Vistalegre, tan solo unos 150 han sido los afortunados que tuvieron acceso a la alfombra roja, celebrada previamente al evento, un regalo que ha querido hacer Netflix para aquellos seguidores que estuvieran los primeros. “Llevo aquí desde las 10 de la mañana haciendo cola”, señalaban unas chicas que venían de Córdoba, Málaga y Sevilla.

Otros empezaron a hacer cola desde las 12:00, ya que han venido de diferentes partes de España. “Nosotros hemos llegado desde Ponferrada esta mañana, y nos hemos venido directamente a hacer cola. Es un evento que merecía la pena, y más si podemos ver a los actores tan de cerca”, respondían. Más temprano estaban unas chicas mexicanas que se enteraron del evento pocos días antes de su celebración.

Tampoco han querido perderse esta cita de la gran banda de atracadores algunas de las personalidades de la industria del cine, la televisión y la música como Sara Socas, Lola Rodríguez, Marta Sango, Jordi Cruz, Pablo Alborán, Dulceida o Lali Espósito, entre otros.

‘La casa de papel: El legado’, como han denominado al evento, comenzó pasadas las 21:15 (hora local) con la actuación de la cantante Cecilia Krull, quien ha puesto voz a la cabecera de la serie todos estos años con la canción My life is going on, acompañada al piano de Manel Santisteban.

Una de las grandes ausencias de la noche fue la de Alba Flores, quien envió un video de agradecimiento a todos los fans de la serie que han estado a su lado durante tanto tiempo, y recordó los grandes momentos que han vivido en estos cinco años con la banda, ahora su familia. Así como Rodrigo de la Serna, que no ha podido venir a Madrid.

Previo a la aparición estelar de El Profesor (Álvaro Morte) quien se escondió entre el público con una máscara de Dalí en la cara, la cantante Becky G. adelantó -vía video- que ha hecho su propia versión de la canción Bella Ciao, el himno de la Resistencia, que estará disponible el 1 de diciembre en todas las plataformas.

Aunque sin duda, el momento en el que más ha vibrado el Palacio Vistalegre, con vítores y gritos de los asistentes, ha sido con la aparición del actor Pedro Alonso, Berlín en la serie, quien llegó en el momento final para dar dos buenas noticias: el spin-off de ‘La casa de Papel’, ‘Berlín’, y la versión coreana de la ficción.

Este atraco llega a su fin… pero la historia continúa… Berlín 2023, solo en Netflix.



This heist might come to an end… But the story continues… Berlin 2023, only on Netflix.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/lANhx8Ayv4