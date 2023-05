¿Los proyectos de Gerard Piqué se 'desinflan'?

Al parecer algunos proyectos del español Gerard Piqué fracasan. Foto: Instagram Gerard Piqué

Los proyectos de Gerard Piqué no tienen grandes alcances. Después de anunciar su alianza con Mediaset (empresa italiana dedicada a la comunicación televisiva) para transmitir los partidos y programas de la Kings League y la Queens League, parece que el 'rating' de dichas transmisiones podría finalizar el pacto con la cadena.

Estos datos los dio a conocer el diario deportivo español Mundo Deportivo. Los números de audiencia "estuvieron bastante flojos" y cuestionaron el hecho de si sería sostenible a futuro: "¿Hasta cuándo aguantará Cuatro (el canal) estas audiencias tan mínimas?".

Un programa quebró

Otra de las razones podría ser que esta asociación mediática de Gerard influyó en el hecho de que el programa 'Sálvame' fuera retirado del aire. "Hemos hecho que se acabara Sálvame", señaló con tono de broma el barcelonés con Ibai Llano.

Sobre dicho programa, Piqué señaló "Que se haya acabado no me parece mal. Es indecente todo lo que hacen en ese programa. Es todo mentira". Esto debido a que en ese espacio solían detallar el proceso de separación entre Shakira y Piqué, de acuerdo con el portal eonline.com

Shakira triunfa con acróstico

Shakira continúa su triunfo con Acróstico. Esto debido a que sorprendió al aparecer junto a sus hijos en el videoclip, pues mientras Sasha interpreta parte de la canción, Milan toca el piano.

Sin embargo, Gerard Piqué no ha emitido opinión pública al respecto. Un medio español reportó que no la estaría pasando bien. Al parecee Shakira no informó de su decisión.

