León Larregui presenta su tercer álbum de estudio 'Prismarama'

León Larregui presenta su tercer disco en solitario. Se enfoca en las partes escondidas de su lado creativo, incluso en los espacios reservados de su alma y corazón.

Los alcances creativos de León se enfocan en su producción musical, la cual quedó saldada con su reciente obra, 'Prismarama'. Es un disco hecho en su totalidad por el propio Larregui, en un despliegue más de sus habilidades musicales.

Sonido y arreglos

“Fue un reto completamente nuevo, que no hubiera sido posible sin la ayuda de mi pareja. Marga me ha acompañado en el proceso de varios discos y siempre me decía que notaba cómo cambiaba mi sonido cuando pasaban por las manos de alguien más, así que me sugirió que esta vez me encargara de todo”, comenta Larregui.

El artista mexicano comenzó la aventura con el reto de que sus demos terminaran como canciones del álbum, sin que nadie hiciera arreglos o las quisiera reinterpretar. Llamó a sus amigos productores para que le dijeran qué pensaban. "Necesitaba su opinión para impulsarse o destruirse. Por fortuna, su crítica fue positiva y siguió el proceso, cuyo resultado es el disco más íntimo de su carrera”, según Larregui.

Este disco explora distintas melodías, géneros e influencias con tal de entregar canciones de inspiración mayúscula.

León Larregui

Es un músico, compositor y cantante que, a fuerza de talento, convirtió su carrera solista en punto de referencia para las nuevas generaciones.

