Karol G regaló entradas a un fan que no pudo ir a su concierto

El Tiempo de Colombia

La historia de Sebastián parecía de película. El comunicador social colombiano compartió en su cuenta de Twitter una importante decisión: ir al primer concierto de Karol G o gastar el dinero en una maestría. Se quedó con la segunda opción tras escuchar la opinión de su mamá.

Con imágenes de una conversación en WhatsApp, el joven mostró una charla con su progenitora que en uno de los mensajes le dijo: “En otra oportunidad vas a ir hijo”, tras ver una foto del público en el primer recital de la cantante paisa en el Movistar Arena de Bogotá el 21 de mayo, acompañado de un corazón roto, que le dejaba su hijo en la charla.

Mi madre al principio no le creía, tenía miedo, pero sé que mañana dará todo lo mejor conmigo en el evento de @karolg en su #BICHOTATOUR y se que este logro es por los 2 no soy lo que soy si no es por ella #Bichotella #BICHOTATOUR pic.twitter.com/yE4MTrqVJy — Sebastian (@Sebaas_tian) May 22, 2022

“Papi, pero ojo que tus sueños no están puestos en un concierto”, recalcó la madre del fanático y agregó que no podía dejarse afectar por no ir al concierto. “A la próxima vas”, agregó. A lo que Sebastián respondió: “E invito a la señora madre”.

Ese tuit lo pudo ver Karol G y en su cuenta oficial le dejó otro mensaje más que alentador: “Escogiste súper bien. Todo tiene su tiempo y su prioridad. ¿Que tal que Karol G vea tu tweet, y te regalé tickets para ti y tus amigos y además tú mamá?. No sé, yo aquí pensando. Revisa tu DM a ver”.

Escogiste súper bien !!! Todo tiene su tiempo y su prioridad … 🤔 que tal que Karol G vea tu tweet, y te regalé tickets para ti y tus amigos y además tú mamá ??? No se … yo aquí pensando 💭 Revisa tu DM a ver — LABICHOTA (@karolg) May 22, 2022

El fanático reaccionó emocionado, pues ahora tiene entradas para el segundo concierto de la artista. “Nadie puede imaginarse cómo estoy llorando de felicidad en este momento, amigos que no pudieron ir y más importante que la bendición y el buen querer de una madre te lleva lejooooos gracias (sic)”, compartió.

Ahora estará en el segundo recital de Karol G en Bogotá, que estará a reventar en el Movistar Arena. Sebastián prometió compartir la experiencia después en redes, claro, junto a su mamá.

Prometo contar mi experiencia y la maravillosa oportunidad que nos da @karolg en su #BICHOTATOUR — Sebastian (@Sebaas_tian) May 22, 2022