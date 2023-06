Un concierto gratuito de jazz se realizará en Quito este jueves 29 de junio

Este concierto marcará el debut del CEN Jazz Ensemble en Quito, que el jueves contará con la dirección del reconocido artista Freddy Bolaños. Foto: Cortesía

Redacción Elcomercio.com

Para este jueves 29 de junio de 2023 está previsto un concierto gratuito de jazz en Quito. Se titula 'Quito Jazz Night'. La velada musical arrancará a las 19:30. Será en la sede Quito del Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN), en el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, norte de la ciudad.

En ese lugar, los asistentes disfrutarán del talento de Viviana Gómez (vocalista), Xavier Jeldes (bajo), Andrés Figueroa (batería), Joel Icaza (teclado), Harry Game (saxofón) y Andrés Echanique (guitarra). Todos ellos son miembros de la banda CEN Jazz Ensemble.

Concierto

Es totalmente gratuito e incluirá un repertorio de jazz y subgéneros del jazz, con temas de autoría de la banda y otros de renombre mundial.

El propósito es acercar a las audiencias a un género muy representativo de la cultura estadounidense. La sala tiene capacidad para 150 personas. Por esa razón se recomienda a los asistentes llegar con anticipación; la entrada se realizará por orden de llegada.

La banda

Este concierto marcará el debut del CEN Jazz Ensemble en Quito, que el jueves contará con la dirección del reconocido artista Freddy Bolaños. Sus músicos interpretarán piezas reconocidas mundialmente como Spain, 101 Eastbound, Allways There, Impressions,Speak no Evil, I'd Rather Go Blind, Crazy, A Change is Gonna Come, If Ain't Got You, I Wish, Superstition, entre otras.

Sobre el CEN

El CEN fue fundado el 4 de mayo de 1951 con la misión de brindar un espacio de integración entre Ecuador y Estados Unidos a través de la difusión de actividades culturales gratuitas y la enseñanza del idioma inglés.

La sede oficial de la institución se abrió al público en 1973; es un edificio que ha recibido el premio al mérito urbano y fue declarado Patrimonio Cultural del Estado ecuatoriano.

