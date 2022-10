Javier Bardem: 'Me dio la posibilidad de hacer una cinta más allá de mi zona de confort'

El actor español Javier Bardem se embarca por primera vez en un musical infantil. Foto: Sony Pictures

Carolina Castillo (I)

'Lilo, Lilo, Cocodrilo' se estrena el 27 de octubre en los cines nacionales. Es una historia para grandes y chicos. Combina acción real e imágenes animadas.

El reconocido actor español Javier Bardem se embarca por primera vez en un musical infantil. En 'Lilo, Lilo, Cocodrilo' interpreta al mago Hector P. Valenti. En esta entrevista nos cuenta cómo le fue con este personaje.

¿Habías realizado algo así previamente, en calidad de actor?

En realidad, no. Nunca nada parecido a una comedia musical para toda la familia. Es mi primera vez, y he disfrutado del proceso inmensamente.

¿Qué te atrajo en el caso de este proyecto?

Muchos factores. Uno de estos factores no es otro que la posibilidad de hacer una cinta más allá de mi zona de confort, interpretando un personaje abiertamente cómico, que canta y baila, algo que no estoy acostumbrado a hacer.

Además de la hermosa relación que entablo con un cocodrilo. Pero, sobre todo, me parece que fue el hecho de que yo estaba muy interesado en hacer una película que mis hijos pudieran ver, una cinta para todos los niños. Así, mis hijos pueden sentarse, pasar un buen rato y disfrutar de la historia, tan conmovedora. Es una historia hermosa y divertida, y se siente bien poder formar parte de todo esto.

A veces, en el caso de las cintas infantiles, todo es mensaje alrededor de “buscar tu propia identidad” o, por el contrario, no hay mensaje y todo es diversión. Pero esta cinta enfila por esos dos rumbos. Se siente un balance.

Así es, está balanceada. Creo que la cinta nos habla acerca de la importancia de permitir la entrada verdadera de otro sujeto en tu vida, sin tener miedo o prejuicios acerca de la manera de ser de esta otra persona, con apertura total ante lo que ese otro te ofrecerá.

Dinos algo acerca de Hector P. Valenti. Es todo un personaje.

Sí, Héctor es, tal y como él se describe, una estrella del escenario y la pantalla, alguien que desearía mantenerse a través de la actuación. Y sabe que, para ello, requiere de un compañero. Lilo el Cocodrilo representa al mejor de los comparsas, en este caso. Le enseña a bailar y cantar. Pero, de pronto, tiene que irse y dejarlo atrás, y esto supone un punto de inflexión en la historia. Aunque, claro, hay final feliz.

¿Cómo se desarrolla esta relación? Porque cuando Héctor lo descubre, piensa, “Lilo salvará mi carrera”, pero lo que entablan los conduce más allá.

Lilo conoce a la familia de la casa en la que vive, y esta relación entre Lilo y la familia lo coloca más allá del alcance de Héctor. Lo único que mi personaje intenta hacer es acercarse a Lilo a fin de seducirlo e integrarlo así al espectáculo que Héctor debe realizar a fin de generar dinero. Pero todo esto está narrado mediante muchos momentos cómicos y musicales, con el añadido de lo agradable, lo conmovedor y lo amoroso, por supuesto.

Will Speck y Josh Gordon describieron hermosamente esta realidad realzada. Esto no es algo extraño para Héctor, ¿verdad? Él vive en un mundo de magia y algarabía.

Bien, pues lo que me agrada del personaje es que los límites no existen. Es realmente esa persona que nos gustaría ser – en cierto modo- al menos un día en nuestras vidas. Nada le importa. Es una persona así, y está orgulloso de poder ser fiel a sí mismo, de poder ayudar e incluso de tener el valor de pedirle a Josh, el chico de la cinta, que se atreva a ser fiel a sí mismo. La interpretación de este personaje ha sido liberadora en extremo, porque, como puede verse, no hay leyes y no hay plan fijo.

Hay algo en el atuendo de este hombre. Algo que nos da la bienvenida, algo divertido. Dinos algo de su apariencia y estilo.

Claro, me parece que su apariencia supone un hallazgo clave, y gracias al asombroso trabajo del Departamento de Vestuario, Peinados y Maquillaje- y claro, gracias a nuestros directores Josh y Will- dimos con una apariencia que se sitúa entre lo nuevo y lo viejo. Lo puedes colocar en diversas épocas, y esto es algo que el personaje ha creado y que muestra con orgullo, cada vez que aparece en pantalla. Fue muy divertido poder encarnar a una persona que luce así, conociendo su manera de vestir- y sus movimientos nos dicen mucho acerca de su personalidad.

Y está ahí en pantalla, de pie junto a un cocodrilo cantante. ¿Qué puedes decirnos acerca de Lilo, el cocodrilo cantante?

Lilo es un personaje salido de los cuentos, y es muy gracioso, porque es un cocodrilo que canta- no habla, pero claro que canta hermosamente. Con la voz de Shawn Mendes, ni más ni menos. Se trata de una criatura adorable, que debe hallar su camino en un mundo en el que las personas le temen. La gente tiene ideas preconcebidas acerca de lo que él representa. En cierto sentido se le suele hacer a un lado. Quiere ser parte de la sociedad y formar parte de esta familia, y la historia gira alrededor de estos puntos. La historia cuestiona hasta qué punto permitimos realmente que los otros sean como quieren ser en vez de juzgarlos, y en este caso el juzgado es un cocodrilo, porque se trata de un cuento de hadas.

Lo mejor acerca de un musical es que las canciones suenan porque sólo éstas consiguen expresar algo, y esta música en particular resulta sumamente orgánica. ¿Puedes hablarnos acerca de los temas musicales?

En mi opinión, Pasek y Paul son auténticos genios, y la creación de estas canciones lo demuestra. Ellos son conocidos por sus largas composiciones, algo que resulta bastante complicado para gente como yo, que no soy cantante. “Take a Look at Us Now” supuso todo un reto, pero adoro la letra de esa canción. Adoro el ritmo. Amo la composición de los temas. Además, brotan naturalmente y funcionan maravillosamente en la película porque, cuando los personajes cantan, todo ello forma parte de una historia por la que te estás dejando llevar.

Estas inmerso en este musical y por supuesto que todos cantarán, y las canciones están vinculadas al momento y a aquello por lo que atraviesas. Me parece que su hechura es realmente hermosa.

Además, el humor físico abunda. ¿Podrías hablar acerca de esa hilaridad visual y de la comedia física?

Eso es lo que más me gusta de la historia en general, la comedia física, el hecho de que los personajes- sobre todo Valenti, mi personaje- giran alrededor de lo que hacen. Mi personaje reacciona y se comporta de cierta forma ante los otros. Sus manierismos y reacciones lo vuelven muy gracioso, lo tornan único- y los directores y yo buscábamos esto, precisamente. Y este punto queda muy claro en la cinta. Me divertí mucho interpretándole. Los diálogos son grandiosos, pero a la vez la creatividad implicada en el lenguaje corporal y su comportamiento fue enorme. Me gustó ver todo esto, y me encantó poder experimentar con ello.

Cuando viste la película terminada, ¿cómo reaccionaste?

Es asombroso, porque a veces debes trabajar con un actor disfrazado de esto o aquello, dentro del esqueleto de un cocodrilo, y tus reacciones deben ser acordes y acertadas. Y a veces debes trabajar a solas. No hay nada frente a ti, sólo miras una cruz sobre un muro, pero se supone que eso de ahí es el cocodrilo. Y a veces- especialmente cuando Lilo es pequeño- debes trabajar con un juguete pequeñito. Intentas ser orgánico con estas cosas. Más tarde, cuando hacen su trabajo y añaden a un Lilo digital, es asombroso. Todo ocupa su lugar. Es como decir, “¡Guau!”. Me ayuda, en este caso, al ver la película, a imaginar de mejor manera su relación, a notar el grado de su conexión, es decir, de mi personaje con Lilo. El trabajo de este equipo es maravilloso, me convencieron completamente. Es divertido, conmovedor, y lo más hermoso es notar la manera como todo cobra sentido.

La dieta de Lilo es muy interesante. Héctor le ha entrenado para tener un paladar muy refinado. Cuéntanos algo al respecto.

Valenti es un personaje que se considera más importante de lo que la gente cree, se asume como muy elevado, pero en realidad lo que los demás piensen le tiene sin cuidado, lo que es algo positivo para todos nosotros. Y esto se lo enseña a Lilo, y Lilo se lo enseña al chico: vale más la pena no prestar mucha atención a lo que los demás piensen de ti, un punto muy importante en estos tiempos de redes sociales. Héctor le enseña a Lilo a comer bien, con los mejores alimentos, pero debes buscar la comida en los basureros de los mejores restaurantes de la ciudad, porque en esos sitios desperdician muchas cosas. Ahí podrás obtener la mejor comida: caviar, pescado, carne de primera. Le enseña a Lilo la manera de penetrar en esos sitios y comer, lo que desarrolla sin duda el paladar del cocodrilo.

La cinta se siente como una gran experiencia en pantalla grande. ¿A qué lo atribuyes?

Es una experiencia majestuosa. Es un musical, con grandes canciones, con tremendos momentos musicales, con bailes, y esto luce muy bien en la pantalla grande. Además, todo indica que nos estamos dirigiendo a una situación más estable en el sentido de sentirnos seguros en una sala de cine, y deberíamos ser capaces de disfrutarlo. Debemos redescubrir el placer que supone tomar asiento en una sala y compartir la experiencia con nuestros amigos y camaradas, con la familia y la gente que no conocemos, pero con la que estamos compartiendo algo especial.

Y sobre todo en el caso de una comedia, cuando la ves con el resto del público, te hace sentir mejor porque eres parte de la algarabía… Las carcajadas comunitarias ocurren porque la cinta es divertida.

Enfatizas ese gran punto, ver la cinta en familia. Porque, a veces, como padre o madre, asistimos a cosas que nos parecen insoportables.

Oh, te lo diré, tengo dos niños, 9 y 11 años, respectivamente. Asisto frecuentemente a ver cintas infantiles y, en gran medida, son mis favoritas, porque son inteligentes, tienen buenos guiones y mensajes profundos, que los adultos podrían captar y asimilar. Todo ello es ubicado hermosamente en las cintas, a fin de que el público pequeñito consiga digerirlo agradable y amorosamente. Así ocurre con nuestra película. De este modo, los chicos y los adultos podrán disfrutar de la cinta por motivos diferentes.

Y el humor funciona para la gente más diversa. Es asimismo una icónica historia neoyorquina. Dinos algo al respecto.

La familia vive en una casa de piedra rojiza, en las típicas calles de Manhattan. Es gracioso, pero yo mismo les dije a los directores Josh y Will, ‘Estoy feliz, por fin hay una escena en la que puedo caminar y hablar por las calles de Nueva York’. Siempre había querido hacer algo así, y ahora lo he conseguido. Y lo realicé junto a un cocodrilo, algo único y bastante extraño. Asimismo, vamos a Central Park y todo luce muy bien. Contribuye al engrandecimiento de la historia. Me emocionó mucho ser parte de ello, de este rodaje en Nueva York, algo que nunca antes había realizado a gran escala.

Aunque, en la cinta, de trata de una ciudad en la que a nadie le importa ver a un cocodrilo caminando por las calles.

Te diré algo, me encontraba en un hotel, ataviado como fanático de los Lagartos, muy llamativamente. Y caminé al set porque se encontraba a unos pasos. Nadie me miró. Y yo llevaba la gorra, el mostacho y el cabello. A nadie le importó. Eso es lo que amo de Nueva York.

¿Existen canciones específicas en la cinta que, en tu opinión, destacan o que no puedes dejar de escuchar?

La cinta abre con “Take a Look at Us Now”, una gran canción, recorrida por una gran variedad de melodías. Es conmovedora, pero con un ritmo enorme. Un tema íntimo, pero asimismo excelente para abrir boca. Caí en la cuenta de que supuso el momento más desafiante en mi caso, como cantante y bailarín. Así que yo elegiría esa canción. Y el hecho de haber podido compartir esto con el enorme Shawn Mendes constituye un honor.

Will y Josh son genios, obviamente. Pero, ¿por qué piensas que Shawn Mendes ha resultado perfecto para este proyecto?

Es perfecto porque su voz… su calidad como cantante, es sobresaliente. Además, es muy joven, tiene una gran energía, y desarrolló muy hermosamente la inocencia de una criatura que, por si fuese poco, es un cocodrilo amoroso, agradable y divertido. Consiguió ubicar dicha fuerza, y esa inocencia, en la voz. Como cantante, Shawn puede ir hacia donde quiera. Jugó con los tonos, con la música, con la letra, con la respiración, con todo lo que te permite ver al cocodrilo. Puedes escuchar e imaginar a este joven cocodrilo.

Se trata de un proyecto genial.

Así es. Todo un éxito.

Más noticias relacionadas

Visita nuestros portales: