Gerardo Mejía conmovido tras oficiar la boda de su hija Nadia, en México

Nadia Mejía, la hija menor del rapero ecuatoriano Gerardo Mejía, se casó el fin de semana en medio de una espectacular boda celebrada en las paradisiacas playas de Puerto Vallarta, en México.

La modelo californiana celebró su unión con el actor australiano Sam Webb en compañía de sus familiares y amigos más cercanos.

En las imágenes difundidas por la pareja y sus invitados se pudo observar que la boda incluyó el show exclusivo del papá de la novia y de Los Terrícolas.

El rapero hizo bailar a los asistentes con sus populares canciones, mientras que el grupo de baladas venezolano incrementó el romanticismo en la ceremonia con su espectáculo.

Fue justamente, Gerardo Mejía, quien ofició el momento final de la boda al declarar como esposos a su hija y a su ahora yerno.

El artista ecuatoriano se vio conmovido al entregar a su hija en el altar y al bailar con ella el vals.

Nadia publicó un cariñoso mensaje a través de su Instagram que acompañó a un video de ella junto a su padre al borde de las lágrimas por la emoción del momento.

"No hay nada como el amor de padre e hija. Al primer hombre que he amado, de la primera mano que he sostenido, y mi gracia salvadora absoluta, te amo", comentó.

¿Quiénes son Nadia y Sam?

La joven de 27 años nacida en Estados Unidos es una reconocida modelo en su país. Ganó el concurso de belleza Miss California 2016 y descató en el top 5 del certamen Miss USA en el mismo año.

Por su origen ecuatoriano, en 2022 se especuló sobre su participación en el Miss Ecuador pero lo desmintió.

Por su parte, Sam Webb es un reconocido actor australiano de 34 años, defensor de la salud mental y amante del boxeo.

La pareja se comprometió en 2021.

