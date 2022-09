Eugenio Derbez habla por primera vez luego de su accidente

Eugenio Derbez grabó un video en vivo para agradecer a sus seguidores y amigos por el cariño expresado hacia él tras su accidente. Foto: Facebook.

Redacción Elcomercio.com

El actor y productor mexicano, Eugenio Derbez habló por primera vez desde que sufrió el accidente en su hombro. Lo hizo en un video en vivo a través de su cuenta de Instagram este domingo, 18 de septiembre de 2022.

En el video, que dura 01:30, se puede ver a Derbez recostado en su cama con varios insumos médicos colocados alrededor de su hombro izquierdo.

El comediante inicia agradeciendo a sus amigos, familiares, seguidores y medios de comunicación por estar pendientes de su estado de salud. "Quiero agradecer las muestras de cariño. Estoy verdaderamente conmovido", expresó Derbez.

El actor señaló que, desde que le pasó el accidente, no ha parado de analizar la razón del hecho. "Todo para por algo", sostuvo. Y acotó que tal vez tenga que ver con la vida acelerada que estaba llevando en los meses previos a lo ocurrido.

Puso como ejemplo que durante seis meses no pisó su casa. "Solo estuve dos veces en mi casa y fue para cambiar maleta", relata.

"Creo que fue mi alma la que me pidió parar", puntualizó.

"Faltando un día para volver a casa me pasó el accidente, estuve con mi hijo sacando fotos de cocodrilos y no pasó nada. Y en la noche, en un pueblito en Georgia, mi hijo me convenció de practicar un juego de realidad virtual".

Eugenio Derbez pasa sedado

"Me tropesé con algo, caí al piso, y al dar un paso, la realidad virtual no me hacía reaccionar con mi entorno, sino con lo que estaba en el visor, sentía que caía al vacío de unos 100 pisos, tropesé con escalones y caí con todo mi peso sobre el codo y el hueso humero se me salió por arriba del hombro", contó Derbez.

Escuchó como cuando alguien pisa hojas secas, describió. "Gritaba como loco, el dolor era tan intenso que yo sabía que me iba a desmayar. Me subí al coche y ahí empecé a perder el sentido".

El actor contó que estuvo una semana con el brazo dislocado porque no había nada donde encajarlo, hasta que encontraron un cirujano experto en reconstrucción de hombro en Los Ángeles, adonde llegó después de un viaje de 12 horas.

"La lesión era tan seria que tenían que reconstruirle cinco fracturas grandes y diez pequeñas", contó Derbez. Incluso el cirujano se planteó la posibilidad de implantarle un hombro artificial, de plástico, con el riesgo de que su cuerpo lo rechace.

En la transmisión, su esposa mostró una de las placas donde en un solo hueso de Eugenio hay 14 tornillos. Los médicos le dijeron que su recuperación tardará de seis meses a un año.

El actor contó que seguirá desconectado hasta que se sienta mejor, y a punto de llorar volvió a agradecer a los fans por estar a su lado. "El accidente me dejó muy sensible, antes no lloraba y ahora lloro por todo".

Derbez aprovechó para invitar a ver su documental 13:14 sobre la reconstrucción tras el terremoto de México en 2017 con Juan Pablo Zurita y la película 'Cuando sea joven' con Verónica Castro.

