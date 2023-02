Estos son los premiados en Bafta, la academia de cine Británica

Ana de Armas y Austin Butler fueron los premiados de la noche. Foto: Cortesía Facebook de los actores

La ceremonia de los Premios de Cine de la Academia Británica o premios Bafta tuvieronsu noche el domingo 19 de febrero de 2023, con dos grandes protagonistas, Ana de Armas y Austin Butler, que arrasaron a su manera.

Tras la gala de los Oscars, en esta ceremonia varios nombres de la primera ceremonia se han repetido en la lista de nominados de este año.

Entre ellos, destacan Cate Blanchett por su papel en Tár, Viola Davis (The Woman King), Danielle Deadwyler en Till y Emma Thompson por Good luck to you, Leo Grande; Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes y, por supuesto, Ana de Armas; otra de las nominadas también en los Oscar, junto a Blanchett.

Ana de Armas

Aunque la española Ana de Armas parte como una de las favoritas prácticamente en todos los premios en los que se postula como ganadora por su papel en Blondie, el filme sobre la parte más traumática de la vida de Marilyn Monroe.

Austin Butler

Austin Butler fue nominado por su interpretación en Elvis, se alzó como ganador a Mjeor Actor por encima de Colin Farrell (The Banshees of Inisherin); Brendan Fraser (The Whale) o Pual Mescal (Aftersun), con quienes comparte nominación en los Oscar. ©copyright los40.com

Su victora no ha sido tan sorprendente, ya que también se llevó el Globo de Oro a casa en la misma categoría, aunque en esta ocasión no hubo discurso con acento 'raro'.

Premiados en Bafta

Otros de los ganadores en la noche de los Premios BAFTA 2023 fueron:

Sin novedad en el frente (Mejor Película);

Emma Mackey (Mejor Actriz Emergente);

Kerry Condon (Mejor Actriz de Reparto);

Barry Keoghan (Mejor Actor de Reparto)

Edward Berger (Mejor Dirección)

