Ryan Reynolds confirma a Hugh Jackman como Wolverine en 'Deadpool 3'

A través de un video publicado en sus redes sociales el actor Ryan Reynolds confirmó este martes 27 de septiembre de 2022 la llegada de 'Deadpool 3'.

Según la información que compartió el actor, el largometraje estará listo para el 9 de septiembre de 2022.

Reynolds aprovechó el video para dar otra gran noticia, pues confirmo la participación de Hugh Jackman como Wolverine.

En el clip podemos ver cómo Ryan explica el por qué no hubo anuncios sobre la nueva entrega de 'Deadpool' durante la D23 Expo asegurando que no tenían nada nuevo que ofrecer a los fanáticos.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu