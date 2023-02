El actor Danilo Carrera fue atropellado en Ciudad de México

Danilo Carrera pondrá en pausa su carrera actoral. Foto: Instagram @danilocarrerah

El actor ecuatoriano, Danilo Carrera, fue atropellado por un vehículo cuando se dirigía a grabar la telenovela ‘El amor invencible’ en la cual es protagonista.

La noticia la dio el actor en su cuenta de Twitter el 21 de febrero de 2023. Ahí detalló que “Hoy me atropelló un coche… Deberían ver cómo quedó… el coche. Workout time".

Al día siguiente el ecuatoriano dio una entrevista en el programa 'Hoy' y aclaró que está bien de salud, aunque fue captado utilizando una venda en su tobillo derecho y necesita de la ayuda de muletas para caminar.

Durante la entrevista, Carrera no quiso profundizar en el tema del siniestro asegurando que “sí, accidentes que pasan, pero también son cosas que no tengo por qué contarlas, no creo que a la gente le interese mucho si me atropellan o no en la calle”.

Más tarde su compañera de elenco, Angelique Boyer, reveló que un taxista fue quien lo atropelló.

“¿Qué habrá sentido el taxista? Imagínate, atropellar a Danilo Carrera, ¡qué horror!”, dijo Boyer.

Danilo Carrera pondrá en pausa su carrera de actuación

Danilo Carrera comentó hace varios meses que tenía pensado dejar de lado su carrera de actuación y establecerse en Estados Unidos para acompañar a su mamá que fue diagnosticada con cáncer.

Carrera subrayo que su familia es lo más importante y como hijo mayor debe estar junto a su madre que lo necesita en estos momentos.

"Si tengo que dejar de hacer algo que me gusta o una ciudad a la que amo, lo haré, porque la familia va primero”, comentó Carrera.

