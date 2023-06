Estos son los conciertos confirmados para el segundo semestre de 2023, en Quito

El cantante colombiano Carlos Vives ofrecerá una gira para celebrar sus 30 años de trayectoria musical. Foto: EFE

Música para todas las edades y gustos sonará este semestre en la capital. Entre las presentaciones más destacadas y aclamadas por los fans figura la de Roger Waters, el legendario y exmiembro de la mítica banda Pink Floyd. Este artista confirmó su presencia en Ecuador; llegará a Quito con la gira mundial denominada 'This is not a drill'.

Junio

'Rockola Fest'

Para este 23 de junio de 2023 está previsto 'Rockola Fest'. El show arrancará a las 19:00, en el coliseo General Rumiñahui. Estos son algunos de los protagonistas de la velada: Segundo Rosero, Jenny Rosero, Juanita Burbano, Noe Morales, Cecilio Alva, Roberto Zumba y Jean Claudio Vallejo. Las entradas están a la venta en TicketShow.

'Tour Los Pericos'

Los Pericos y Papá Changó se presentarán el 24 de junio, a las 20:00, en el Arena Top Media. Entre los artistas invitados estarán Orate y DJ Math X. Puede adquirir sus boletos en TicketShow. Las localidades ME LATE y RUNAWAY están con el 15% en la página web.

'Última cita'

Para este 29 de junio, a las 20:00, está previsto el concierto del grupo CNCO. Será en el coliseo General Rumiñahui. El Cuenca, se presentará el 30 de junio, en el coliseo Jeffferson Pérez. Las entradas en: TicketShow. El 1 de julio, en cambio, estará en Guayaquil.

Julio

'Festival Rock LATAM'

Este encuentro musical será el 7 de julio, desde las 20:00, en el coliseo General Rumiñahui. Estará protagonizado por Los Auténticos Decadentes, La Mosca Tse Tse y los Aterciopelados.

'Gerardo Morán'

El artista ecuatoriano Gerardo Morán celebrará sus 35 años de trayectoria con un concierto en el coliseo General Rumiñahui. Será el 14 de julio, a partir de las 19:00. En la lista de artistas invitados están: Ángel Guaraca, Don Medardo y sus Players, Rosita Cajamarca, Banda 24 de Mayo, Jayac, Rockstar, Mary Clever y Danny Moya.

Septiembre

Andrés Calamaro

El cantautor, músico y compositor argentino Andrés Calamaro llegará a Quito con un nuevo tour. Se presentará el 28 de septiembre, en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Octubre

León Arregui

El cantante mexicano León Arregui se presentará en Quito el próximo 5 de octubre. Será en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aterrizará en la capital con el tour 'Prismarama', el nombre de su último material discográfico. En Guayaquil, en cambio, cantará en el Centro de Convenciones. Las entradas se venden en TicketShow.

Noviembre

'Carlos Rivera'

Este artista llegará a Quito con 'Un Tour a toda partes'. Se presentará el 10 de noviembre, a las 20:00, en el coliseo General Rumiñahui. El compositor y actor mexicano es conocido por temas como Te esperada, 100 años, El destino, Solo tú, entre otros.

Marco Antonio Solis

El reconocido cantante mexicano Marco Antonio Solís recorrerá Quito y Guayaquil con la gira 'El Buki 2023 World Tour'. En la capital cantará el 12 de noviembre, en el coliseo General Rumiñahui. En Guayaquil, se presentará el 11 de noviembre, en el estadio Alberto Spencer.

Cuarteto de Nos

El aclamado Cuarteto de Nos cantará en Quito el 22 de noviembre, desde las 20:00, en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Llega con el 'Tour Lamina Once 2023'.

Carlos Vives

Para el 23 de noviembre está previsto el concierto del colombiano Carlos Vives. Regresará al país con el 'Tour de los 30'. Ese día se presentará en el coliseo General Rumiñahui. En Cuenca, cantará el 25 de noviembre, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Aitana

La cantante española se presentará el 30 de noviembre en Quito. Se conocerá con su público en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Diciembre

Roger Waters

Se presentará el próximo 9 de diciembre de 2023, a las 21:00, en el estadio Olímpico Atahualpa, norte de Quito. El encuentro es organizado por Move Concerts, DG Medios y Sight Concerts.

