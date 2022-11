Chris Hemsworth descubre que podría padecer de Alzhéimer en un futuro

El documental cuenta con seis episodios de National Geographic que se encuentran disponibles en la plataforma Disney+. Foto: Netflix

El actor australiano Chris Hemsworth, protagonista de la saga 'Thor', se quita el uniforme de superhéroe y pone su cuerpo al servicio de la ciencia en la nueva serie documental 'Limitless', en la que el cineasta Darren Aronofsky le propone retos extremos para potenciar su longevidad.

Enfrentarse al estrés desde lo alto de un rascacielos, nadar en el Ártico, ayunar durante varios días o escalar una cuerda de 30 metros son algunos de los desafíos físicos -y emocionales- a los que Hemsworth se presta en los seis episodios de National Geographic que se encuentran disponibles en la plataforma Disney+.

Como parte de los resultados de los retos, el actor quedó impactado al conocer sus altas probabilidades de padecer Alzheimer a medida que envejezca, lo cual también resultó sorprendente para su comunidad de fanáticos.

Por medio de una prueba de ADN se encontraron en él dos copias del gen APOE4, uno de su madre y otro de su padre, que le significan un mayor riesgo a sufrir la enfermedad. Al respecto, dijo lo siguiente en el capítulo, cuyo nombre es 'Memory': "La idea de que no podré recordar la vida que he experimentado, mi esposa o mis hijos… es probablemente mi mayor temor".

Hemsworth, que se describe como un "nerd" fascinado por la ciencia, asegura que se cuidaba mucho antes de grabar la serie -"entrenamiento, nutrición, un poco de meditación", enumera- y le atrajo la idea de "salir de su zona de confort", aunque no se imaginaba lo que el director tenía guardado.

"Nadar en el hielo, trepar la cuerda… esas cosas en particular, pensé: si no salgo de esta, no hay episodio. Podría haber pasado, pero hubiera sido un poco anticlímax", bromea.

"A mitad del nado sentía que me estaban apuñalando el cerebro desde todos los ángulos, mis brazos eran extremadamente pesados, me sentía mareado (…) Tu cuerpo te está diciendo que estás muriendo y eso te afecta, pero tienes que sobreponerte", recordó Chris Hemsworth.

