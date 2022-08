Cantante colombiana Marbelle cambia su imagen con 'nuevo' rostro

Marbelle, cantante colombiana. Foto: Instagram: @marbelle.oficial

Diario El Tiempo de Colombia

Aunque las redes sociales de la cantante colombiana Marbelle siempre están al borde del estallido por sus comentarios y posiciones políticas, principalmente por su manera de defenderlas, lo cierto es que no solo las utiliza para eso. También da consejos de belleza y comparte ciertos detalles de su diario vivir.

En esta ocasión, decidió compartir en sus historias de Instagram los retoques estéticos que llevó a cabo en varias partes de su rostro. Le mostramos qué procedimientos se hizo la intérprete de Adicta al dolor.

"Ustedes saben que yo siempre les recomiendo las cosas que me gustan y que me funcionan. Me ven un poquito inflamadita porque eso es precisamente de lo que les voy a hablar", explicó en el video, refiriéndose a que sus labios se veían más prominentes de lo normal.

Según dijo, se hizo tres retoques: la micropigmentación en los labios, se arregló las cejas y mandó a perfilar su nariz.

El primer procedimiento mencionado consiste en maquillar semipermanente las zonas de los labios que no tengan pigmentación naturalmente, logrando uniformidad y eliminando la necesidad de usar delineador durante cierto tiempo.

Aunque solo aseguró que se retocó las cejas, probablemente se refiere también a la micropigmentación de cejas, que tiene el mismo principios de la de la boca.

Con respecto a la nariz, comentó que la esteticista que la asistió le dejó la punta respingada. Uno de los servicios que la profesional ofrece en su portafolio es la rinomodelación de nariz por medio de ácido hialurónico.

Aunque en el video se veía inflamada, en algunos días los fanáticos de Marbelle podrán ver el resultado final de estos procedimientos estéticos.