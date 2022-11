Las 9 canciones de Bad Bunny para cantar en concierto en Quito

El concierto de Bad Bunny en Quito es este 16 de noviembre de 2022 Foto: Twitter @jacasquete

Redacción Elcomercio.com (O)

La fila para ingresar al Estadio Olímpico Atahualpa y presenciar uno de los shows latinos más importantes del mundo cada vez es más grande. El concierto de Bad Bunny en Quito es uno de los más esperados por los fanáticos y arrancará a las 21:00 de este miércoles 16 de noviembre de 2022.

Desde el lunes, 24 de enero de 2022, fecha en la que Bad Bunny anunció su gira: 'World's Hottest Tour', los ecuatorianos están a la espera de corear las canciones del famoso 'conejo malo'.

Bad Bunny anunció su gira sin haber estrenado su último álbum 'Un verano sin ti', el cual fue lanzado el 6 de mayo de 2022. Las entradas a su show en Ecuador se acabaron en menos de 24 horas y quienes compraron las entradas no tenían idea de que casi todas las canciones que estarían en su concierto 10 meses después, serían de este último álbum.

Para no pasar mucho frío, bailar y cantar a pleno pulmón serán las mejores recomendaciones, por eso EL COMERCIO le trae el listado de las nueve de canciones que van a levantar a todos los presentes durante el concierto de Bad Bunny en el Estadio Olímpico Atahualpa.

9. Un Coco (Remix)

La canción que por excelencia está dedicada a una expareja. Bad Bunny lanzó unos versos inéditos de la canción Un Coco que solo lo canta durante los conciertos. Por eso muchos fanáticos al escucharlo en otros shows se lo aprendieron para que cuando Bad Bunny lo cante en el Estadio Olímpico todos coreen la parte que no está en la canción original.

8. Tarot

Un tema en colaboración con Jhay Cortéz, más conocido como JhayCo, es una de las canciones más emblemáticas que hace saltar, brincar y gritar. De hecho, la canción se popularizó debido a la gran cantidad de videos publicados con la canción en la plataforma TikTok.

7. Tití Me Preguntó

Esta canción que Bad Bunny canta con tanto sentimiento tiene una mezcla de ritmos que emociona a los fanáticos desde el primer segundo que suena. La parte de "Saluden a Tití, vamos a tirarnos un 'selfie', 'say cheese'" ha provocado que muchos de sus seguidores realicen videos tomándose fotos justo en esa parte del tema.

6. Moscow Mule

Es una de las primeras canciones que Bad Bunny cantará en el concierto en Quito. A muchos les llamó la atención el nombre de esta canción, pues en realidad Moscow Mule es un cóctel, que gracias al 'conejo malo', se ha popularizado en los bares y discotecas de todo el mundo. Está hecho con vodka, cerveza de jengibre y jugo de lima, además lo adornan con una rodaja de lima.

5. La Corriente

Se acerca el final del 'top', pero en la mitad de la lista debe estar la canción que sí o sí hará perder la voz y sacar los "pasos prohibidos" a los más arriesgados. Una colaboración con Tony Dize, un artista y cantante también puertorriqueño que acompaña en esta canción que transmite mucha fiesta.

4. Me porto bonito

En esta ocasión, Bad Bunny realiza una colaboración con Chencho Corleone. Un tema que dice: "si tú me lo pides yo me porto bonito" y a coro los 'fans' gritan la parte en la que el conejo dice: "Tú no eres bebecita, tú eres bebezota, frikitona, ma' se te nota'.

3. Neverita

Con un ritmo de playa, arena y mar esta canción es una de las más populares del álbum 'Un Verano Sin Ti'. El tema habla que el corazón de una 'chamaquita' se quedará en la nevera o refrigerador para no demostrar sentimientos de amor, pero que ahí estará alguien que la acompañará y nunca estará sola.

2. Ojitos Lindos

Se ha visto casos en otros conciertos que parejas se comprometen al escuchar esta canción. Los hombres en pleno concierto se arrodillan y piden la mano de su novia. Entre flashes, gritos y una canción de amor los enamorados refuerzan el cariño y aprecio. Es una de esas canciones que le hará llorar.

1. Efecto

"No sé si es casualidad que yo me sienta así...", comienza esta canción, que fue número uno en las listas de mejores canciones del mundo por varias semanas. En esta canción se debe cantar y bailar, porque de aquí nació uno de los 'trends' en TikTok más replicado: "El gatito tuyo se perdió por negligencia".

De hecho, estas y varias canciones más han posicionado al cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como 'Bad Bunny', en lo más alto de la industria musical del planeta

Con esta lista de nueve canciones, al menos sabrá que son de las más importantes que estará interpretando Bad Bunny este 16 de noviembre en Quito antes más de 30 000 personas.

Más noticias relacionadas

Visita nuestros portales: