Caballo perdió la calma y huyó con quinceañera en plena sesión de fotos

La joven estaba montada en él durante la fiesta, pero el animal enloqueció y salió sin rumbo.

En México se vivieron momentos de angustia cuando una quinceañera estaba encima de un caballo, mientras le hacían su sesión de fotos en la fiesta. Pero minutos más tarde, el animal perdió la calma y salió corriendo a toda velocidad, llevándose a la festejada.

Varios de los invitados, incluidos familiares, persiguieron al caballo para evitar un accidente en el que saliera lastimada la joven. Sin embargo, se vivieron momentos de pánico porque en un primer momento no lograron controlar al equino por la velocidad que llevaba.

El momento fue captado por uno de los asistentes a la fiesta, quien lo publicó en su cuenta de TikTok, este 28 de agosto de 2022, en donde se viralizó rápidamente.

En el videoclip se puede observar como varias personas van detrás del caballo para intentar detenerlo. Además, también se observa como un niño lleva consigo un lazo para intentar frenar al caballo.

No obstante, en el contenido subido a TikTok, no se logra conocer en qué terminó la huida del animal junto a la quinceañera y, por tanto, usuarios y seguidores de esta red social hicieron comentarios esperando a que la homenajeada estuviera en perfectas condiciones y no se hubiera caído.

Pero así como hubo comentarios de preocupación, también hicieron presencia los comentarios graciosos como: “Te amo, niño del lazo que piensa que va a alcanzar al caballo”, “imagínate celebrar tus 15 años de esa manera”, “dicen que a la fecha sigue recorriendo el mundo la quinceañera, pero ahorita tiene 28 años”, entre otros.



Alexis Gómez, partícipe de la fiesta de 15, subió el video a TikTok, el cual acompañó con una canción. El video ya cuenta con más de dos millones de ‘me gusta’, más de 23 millones reproducciones y 33 000 comentarios.