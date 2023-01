Blinding Lights, de The Weeknd, es la canción más escuchada en Spotify

The Weekend anunció la noticia y a sus fans les fascinó. Foto: Internet

Aunque el rey de las plataformas de 'streaming' durante los últimos años fue Bad Bunny. En Spotify hay otro rey y se trata de Blinding Lights, de The Weeknd. Esta canción se ha convertido en la más reproducida de todos los tiempos, superando el récord de Ed Sheeran.

Según la cuenta @chartdata en Twitter, el exitoso sencillo de Abel Tesfaye de 2019 ahora se encuentra en 3 332 mil millones de reproducciones en el servicio de 'streaming', superando ligeramente a Shape Of You de Sheeran.

Ambas canciones siguen siendo las únicas que superan los 3 000 millones de reproducciones en la plataforma.

A The Weeknd le encantó la noticia

La noticia la conocimos en las primeras horas del 2023 cuando el intérprete canadiense sorprendía con el mensaje en su cuenta de Twitter.

"Happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight" (Feliz año nuevo a Blinding Lights. La canción más reproducida de todos los tiempos desde esta noche").

Para conseguir este hito, The Weeknd ha tenido que sumar ni más ni menos que 3 332 millones de reproducciones desde su lanzamiento en noviembre de 2019 hasta el pasado 1 de enero en que se convirtió en la canción más escuchada de todos los tiempos.

Otros detalles de Blinding Lights

Blinding lights tiene el récord de permanencia en las listas Billboard. Y también ha hecho historia en la lista de LOS40. La canción estuvo más de 65 semanas en la lista, teniendo el récord de permanencia más longevo desde que se creó la lista en 1966.

Según los expertos, esta canción que todavía tiene mucho recorrido porque el artista canadiense sigue creciendo y acumulando nuevos seguidores.

