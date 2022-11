Bad Bunny en la lucha por el Grammy al mejor álbum del año

El creador del disco 'Un Verano Sin Ti' ha conseguido batir récords en la industria con números de infarto en plataformas como Spotify. Foto: Instagram @badbunnyofficiials

EFE

Beyoncé ('Renaissance'), Adele ('30'), Bad Bunny ('Un Verano Sin Ti') y Harry Styles ('Harry´s House'), entre otros, competirán en la categoría a mejor álbum del año en la 65ª edición de los premios Grammy, que se entregarán en Los Ángeles el próximo 5 de febrero.

El grupo sueco ABBA ('Voyage'), la rapera Mary J. Blige ('Good Morning Gorgeous'), la compositora Brandi Carlile ('In These Silent Days'), la banda británica Coldplay ('Music of the Spheres'), Kendrick Lamar ('Mr. Morale & The Big Steppers') y Lizzo ('Special') son el resto de elegidos por la Academia de la Grabación de EE.UU. para disputarse el gramófono en este apartado.

La categoría de mejor álbum del año será una de las más reñidas en los Grammy 2023 debido a las altas probabilidades de victoria con las que llegan Beyoncé y Adele en sus respectivos regresos a la música de estudio.

Aunque no es descartable la "campanada" de Harry Styles gracias a su disco 'Harry's House', una fusión de funk, R&B contemporáneo y pop-rock que, si bien no ha sido un éxito masivo a nivel de reproducciones, cuenta con muy buenas críticas.

Una sorpresa aún mayor sería que Bad Bunny consiguiera triunfar en su primera vez como nominado a una categoría general en los Grammy, los galardones más importantes en el panorama musical a nivel internacional.

El creador del disco 'Un Verano Sin Ti' ha conseguido batir récords en la industria con números de infarto en plataformas como Spotify, en la que se situó como el artista más reproducido en todo el mundo durante el pasado mes de octubre.

Esto supone un paso más en la carrera del puertorriqueño, que ganó el Grammy a mejor álbum de música urbana -una categoría puramente latina- el año pasado con 'El Último Tour del Mundo'. Además, Bad Bunny había hecho lo propio con el gramófono a mejor disco latino de pop o urbano gracias a 'YHLQMDLG' en 2020.

La 65ª edición de los Grammy volverá el próximo 5 de febrero de 2023 a Los Ángeles después de que su última entrega se celebrase en Las Vegas con motivo de un despliegue especial motivado por la pandemia.

