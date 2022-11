Diego Boneta cosecha más éxitos y prueba su fama como productor

Diego Boneta luce encantando con su novia Renata, tras dejarse fotografiar para los medios, sobre su relación. Foto: Cortesía.

La interpretación que hizo en la serie ‘Luis Miguel’, en Net­flix, le sigue dando réditos al actor Diego Boneta.

El mexicano sigue cosechando triunfos, aunque ha confesado que desea seguir consiguiéndolos bajo su propio esfuerzo. Uno de esos es su vinculación como productor, tras firmar con la plataforma Amazon Prime, que anunció un acuerdo con Boneta.

Él producirá series, películas y programas de televisión para esa firma que difunde en ‘streaming’. El actor también actuará en varios de esos formatos, que se grabarán en español. Estarán producidos por su propia compañía, Three Amigos, en la que también trabaja su hermana Natalia.

El mexicano, de 31 años, tendrá así un papel destacado en los nuevos contenidos que el gigante Amazon presente a partir del año que viene, para el público latinoamericano. Quiero poder tener los pies en ambos lados, hacer proyectos en Estados Unidos y México, un poco estar campechaneando (intercalando) entre ambos mundos y distintos tipos de proyectos, algunos comerciales y otros de festivales. Y quiero estar un poco en todo”, contó.

Por el momento, la productora de Boneta ya ha colaborado con otra plataforma de la competencia, Paramount+. En ‘At Midnight’, una comedia romántica dirigida por Jonah Feingold y protagonizada por el propio Boneta y Monica Barbaro. Sigue la historia de amor prohibida de una exitosa actriz de Hollywood con el gerente de un prestigioso hotel.

Para mí es un sueño, (…) es muy especial porque es el primer proyecto que hacemos y desarrollamos con la compañía Three Amigos y es nuestro sueño. Nunca ha habido una comedia romántica de Hollywood que se filmara en México”, dijo Boneta, quien antes de ‘Luis Miguel’ trabajó en la popular ‘Rebelde’ y pronto estrenará ‘The Father of the Bride’, con Gloria Estefan.

El artista ya había anticipado el año pasado sobre el giro que daría en su carrera tras la finalización de la serie ‘Luis Miguel’. El éxito internacional de la biografía del cantante mexicano supuso un antes y un después en su trayectoria, pero también ha despertado un reto, el de desvincu­larse de un personaje que lo absorbió por completo, “para evitar el temido encasillamiento”, declaró.

Nueva casa con su novia

Diego Boneta adquirió una hermosa casa en Los Ángeles, California, para convivir con su pareja, Renata Notni. Esto lo anunció en junio pasado a los medios. La nueva residencia del talentoso intérprete mezcla el estilo vintage con detalles muy modernos. La lujosa propiedad está valuada en USD 3 millones.

De acuerdo con el portal Dirt, Diego Boneta (quien en fotos luce cada vez más enamorado de Renata Notni) adquirió su casa fuera del mercado, por lo que no se tienen muchos detalles sobre las negociaciones finales del inmueble.

El nuevo hogar de Notni y Boneta mide casi 672 metros cuadrados y fue construido en 1929.

Cuenta con tres recámaras, cuatro baños, vestíbulo, sala de estancia, cocina, comedor, salón principal, sala de televisión, estudio/oficina, cuarto de lavado y garaje.

Su relación con Renata

A pesar de que ninguno de los dos ha hablado oficialmente al respecto y se sabe que la relación entre Renata Notni y Diego Boneta es muy seria, quizás el nuevo hogar del actor será un refugio temporal para los dos. “Todo a su tiempo, ahorita estoy disfrutando y estamos disfrutando el momento por el que estamos pasando, no nos gusta apresurar nada, estamos felices y vamos un paso a la vez”, expresó Boneta.

Aunque en septiembre pasado el actor confesó que estaba muy enamorado de la también actriz. Ambos hicieron pública su relación durante sus vacaciones de verano en Capadocia donde, con la espectacular vista de aquel destino turístico, posaron para su primera foto romántica en redes sociales, hace un año.

Mientras definen si tendrán planes de boda en un futuro no muy lejano, el actor sigue consolidando su éxito en México y Estados Unidos, con el filme ‘El padre de la novia’.

