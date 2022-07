Arjona le canta a una ecuatoriana en las calles de Roma

Una ecuatoriana pide que le cante una canción a Arjona. Foto: Instagram

Redacción Elcomercio.com

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona cerró su gira por Europa el pasado domingo 24 de julio, aunque el último concierto se suspendió por problemas en el escenario. Sin embargo, una ecuatoriana no dudó en pedirle que le cante mientras paseaba el artista.

La ecuatoriana fue una de las personas que se quedó con ganas de asistir al último concierto. Aunque el compositor lamentó lo ocurrido, decidió cantarle, abrazarle y le pidió disculpas por no brindar el concierto.

Este emotivo encuentro Arjona lo compartió a sus fans las redes sociales.

En el video se observa a la mujer que le cuenta que había acudido al show, pero, al este ser cancelado, se quedó con las ganas de escucharlo cantar “El problema”.

El cantante no lo dudó y le dedicó una estrofa del tema, la mujer no lo podía creer y no atinaba a grabar con su celular el afortunado momento. “Mira que estoy temblando… Gracias por la foto”, dijo al artista.

“Salí a caminar por Roma. Con el ánimo destrozado por la cancelación de anoche. Me encontré a esta ecuatoriana y no se me ocurrió nada más que cantarle alguna canción”, escribió Arjona junto al video publicado en sus redes sociales.