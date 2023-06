Anuel AA reacciona al ver a Karol G y Feid juntos y lo tildan de un 'ex tóxico'

Anuel AA desde hace varios meses ha enviado mensajes a la cantante paisa durante sus conciertos, lo que da a entender que no ha superado la relación que mantenían. Foto: Facebook

Diario El Tiempo de Colombia

Desde hace varios meses, el cantante puertorriqueño ha estado enviando mensajes a la cantante paisa durante sus conciertos, razones que dan a entender que Anuel AA no ha logrado superar su relación amorosa con Karol G.

En este caso, una vez más, Anuel AA ha sido objeto de críticas por parte de algunos internautas después de compartir una foto peculiar en la que llevaba puesta una camiseta con una indirecta bastante evidente hacia Feid, actual novio de su ex pareja, Karol G.

Para nadie fue un secreto que la relación entre Anuel y la compositora colombiana fue una de las más mediáticas y seguidas por los fans de los artistas hasta que ambos decidieron ponerle punto final a esa historia de amor.

Luego de haber terminado dicha relación, el rapero comenzó a salir con Yailin La Más Viral, la artista dominicana con la que llegó a casarse y que incluso le permitió ser padre por tercera vez de una niña llamada Cattleya.

Sin embargo, hace unos meses, Anuel AA confirmó el fin de su relación con Yailin, y aunque se pensaba que el cantante había superado y dejado atrás a Karol G, comenzó a enviar indirectas e incluso, le dedicó una de sus últimas canciones en la que afirma que su nuevo novio no es tan especial como él, refiriéndose a Feid.

Mediante pancartas, camisetas con imágenes de Karol G y citas de su relación mostradas durante sus propios conciertos, Anuel ha sido tildado como un ex tóxico al no permitir que Karol sea feliz en su nueva relación. Sin embargo, al parecer, esto no lo detiene y continúa con sus acciones.

Recientemente, el artista provocó controversia al publicar una foto en Instagram usando una camiseta blanca con la imagen de Karol G y él, junto con la frase: "Estás con Feid pero sabes que eres mía".

A pesar de que Anuel AA no mencionó nada en la descripción de la foto sobre la polémica frase en la camiseta, algunos seguidores no dudaron en tildarlo como un ex tóxico, debido a su comportamiento.

"El ex tóxico", "El ex que todo el mundo desearía no tener", "Que miedo un hombre así, que crea que una mujer es de su propiedad", "Machismo en estado puro. Cómprate un poco de dignidad y deja a tu ex pareja ser feliz", "Es el típico hombre que le gusta trastornar la vida de las ex parejas para beneficio propio", fueron algunos de los comentarios expresados por los internautas.

Más noticias en:

Visita nuestros portales: