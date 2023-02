'Ant-Man y la avispa: Quantumanía' se estrena este 17 de febrero

La película del universo de Marvel vuelve a estar protagonizada por Paul Rudd. Foto: Marvel

Redacción Elcomercio.com

El Universo Cinematográfico Marvel arranca su Fase 5 con el estreno este viernes 17 de febrero del 2023 de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía'.

La película, trigésimo primera entrega de la macrofranquicia, vuelve a estar protagonizada por Paul Rudd, quien ha defendido que este tipo de filmes lleguen siempre primero a las salas. "La experiencia de ir al cine es insuperable, sigue siendo lo mejor. Te transporta a otro mundo y es visualmente impactante", comenta el intérprete.

"La experiencia de ver ciertas películas en el cine es totalmente diferente y esta es una de ellas sin ninguna duda", añade Rudd, que asegura que el aparataje visual del filme es una de sus grandes bazas.

"Creo que parte de la diversión para los actores es ver el aspecto que tiene cuando está terminado porque antes solo estaba en nuestra imaginación. Creo que cuando vea la película, me voy a volver loco", señala.

'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' es la tercera película en solitario del personaje, que inició su andadura en el Universo Cinematográfico Marvel en el 2015.

"Nunca había interpretado un papel durante un largo período de tiempo. Nunca había hecho el mismo papel temporada tras temporada, así que para mí es una novedad hacerlo a lo largo de casi una década. Siento cierto parentesco con el papel, con la franquicia, con la compañía. Me encanta y he desarrollado una actitud protectora hacia Scott Lang y Ant-Man", confiesa Rudd en una entrevista a la que tuvo acceso en exclusiva Europa Press.

"Interpretar este papel es muy divertido porque no hay nada extraordinario en Scott. No posee ningún súper poder, no es un Dios del Trueno, no es grande ni verde ni fuerte y no sabe volar. Pero es un tipo inteligente e intuitivo. Interpretar el papel de un tipo normal que se ve obligado a ser heroico a pesar suyo es tremendamente atractivo", cuenta acerca de uno de los Vengadores más cómicos del estudio.

Una poderosa presentación

El gran fichaje de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' es, sin embargo, Jonathan Majors. El actor aparece por primera vez en una película de Marvel para dar vida a Kang el Conquistador, el nuevo gran villano de la saga.

"El público ha visto a Jonathan interpretar una versión de este personaje en la serie 'Loki', pero en esta ocasión es muy diferente. Es una variante así que es difícil creer que sea el mismo tipo", explica Rudd, que también alaba las posibilidades narrativas que ofrece el multiverso en la franquicia.

"Poder interpretar diferentes versiones del mismo personaje es una de las cosas más interesantes de este papel. En nuestra película, la versión de Kang da muchísimo miedo. Y creo que al público le fascinará. Está claro que Jonathan es un actor excelente y aportó al papel y a la película una intensidad y un sentido de pertenencia totalmente nuevos. Les inyectó mucho poder, miedo y muchas otras cosas que el público experimentará cuando lo vea", celebra el intérprete.

'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' se estrena en cines este viernes 17 de febrero. Junto a Rudd, además de Douglas, Pfeiffer y Majors, están Evangeline Lilly como Hope van Dyne, alias la Avispa y Kathryn Newton, que debuta en Marvel como Cassie Lang, la hija de Scott.

La película está dirigida por Peyton Reed, quien ya se encargara de capitanear las dos entregas anteriores del superhéroe.

Más noticias:

Visita nuestros portales: