Amaia Montero reaparece en público tras estar un mes ingresada en clínica

La cantante española Amaia Montero, exvocalista del grupo La Oreja de Van Gogh, dijo estar pasando dificultades luego de que publicara en redes sociales una imagen en blanco y negro que puso en alerta a sus seguidores. Con una apariencia notablemente cansada, expresión ausente y sin peinar ni maquillar se tomó una ‘selfie’, la cual ante el revuelo fue eliminada de su perfil de Instagram.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió la artista de forma enigmática. En otro mensaje, en respuesta a los internautas sobre cómo se encontraba, Montero, de 46 años, se limitaba a señalar: “Destruida”.

Muchos la recuerdan por hacer parte de La Oreja de Van Gogh entre 1996 y 2007, dándole voz a clásicos que recorrieron el mundo como ‘Rosas’. “Por eso esperaba con la carita empapada, a que llegaras con rosas, con mil rosas para mí”, cantaba.

Al abandonar el grupo de pop y rock, fue reemplazada por Leire Martínez, a quien criticó fuertemente porque, según ella, firmaba a los seguidores discos de la etapa en la que era Montero la vocalista del grupo.

Sin embargo, se mantuvo en la escena musical como solista en medio de altibajos en los últimos años, pues en varias ocasiones dejaba mensajes escuetos en redes que se podían entender como un retiro.

“Hasta pronto”, “the game is over” (“el juego se ha acabado”, en español) y “empezando a despedirme y empezando por el principio”, había escrito mediante su cuenta de Twitter sin dar mayores explicaciones.

Esta plataforma también se había ‘despachado’ contra su colega Malú tras una entrevista en la que la aludía al hablar de los imperativos físicos que sufren las cantantes. “Me ha llamado gorda y punto”, dijo molesta.

Amaia Montero habría estado internada

Muchos se preguntaban qué había pasado luego de que publicara la enigmática fotografía, ya que desapareció del todo de la escena pública y sus familiares solo señalaban que estaba atravesando “un mal momento”.



De hecho, el productor musical Aurelio Manzano había preocupado al revelar que no conocía su paradero. “Nadie está banalizando nada, no forma parte de ninguna campaña promocional ni de marketing. (Sentimos) mucha precaución porque estamos con un tema delicado de salud”, expresó, en declaraciones citadas por el diario local ‘El Mundo’.

En medio de los rumores, se conoció que habría estado internada en una clínica por alrededor de un mes, según la revista ‘Lecturas’, el cual publicó fotografías de Montero saliendo del centro asistencial con una apariencia de cansancio.

De acuerdo con la información trascendida, en la puerta de la clínica la habría recogido su hermana Idoia para llevarla a casa con tal de iniciar el proceso de recuperación. La decisión de ponerse en manos de los profesionales de la salud habría sido de ella misma. “Arropada por su familia, Amaia retoma las riendas de su vida”, sentenció el medio citado.

Los mensajes de apoyo entre personalidades de la farándula se han volcado sobre Montero. Por ejemplo, Gonzalo Miró, expareja, se pronunció para darle fortaleza. “Yo a Amaia la quiero mucho, ya lo sabéis. Es una gran persona. Un corazón que no le cabe en el pecho (...). Todos tenemos malas épocas”, le dijo a ‘Europa Press’.

“Se va a recuperar seguro, porque ella es muy fuerte. Es maravillosa. No es fácil siempre exponerse públicamente, es un plus que hay que tener en cuenta. Ella va a salir adelante, te lo digo yo que sí”, aseguró, por su parte, Cayetana Guillén, una de sus amigas.

