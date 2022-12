Pareja de actor de 'Pedro el escamoso' habla de la imagen del artista

Los actores Miguel Varoni y Catherine Siachoque están felices. Foto: Internet

Redacción El Tiempo (Colombia)

Los actores Miguel Varoni recordado como 'Pedro el escamoso' y Catherine Siachoque tienen más de 25 años de matrimonio, son considerados como una de las parejas más estables de la farándula colombiana.

La primera vez que se vieron fue en un pasillo de avión pero aún no se conocían, Varoni le compartió a su compañera, la actriz Yudy Henríquez, su pensamiento "será mía", con la picardía que lo caracterizaba.

En el rodaje de la telenovela 'Las Juanas' en 1997 se cruzaron por primera vez y la primera impresión de Siachoque fue distinta: "Me pareció creído, entró, saludó y ni me vio", mencionó en una entrevista.

Después de dos décadas juntos, el aspecto físico del actor ha llamado la atención de todos sus seguidores, pues ellos aseguran que el argentino ya no se ve como antes. Al respecto, Varoni se ha defendido y ha mencionado que solo se trata de filtros y retoque digitales.

Actriz Catherine Siachoque está feliz con su esposo

En medio de una entrevista con 'People en español' la actriz se refirió al aspecto de su esposo, mencionando que no se siente incómoda con los cambios que se ha realizado: "Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta".

Y añadió que, contrario a lo que se creería, está feliz por el nuevo aspecto de su esposo: "Antes, cuando [él] tenía sobrepeso, sus rodillas le dolían, los pies se le hinchaban, no estaba bien. Y ahora que es un hombre flaco, todo le funciona bien".

Cuando le preguntaron si ella se haría un retoque estético, no dudo en responder de manera afirmativa, pues "siempre le he dicho, desde que yo tenía 20 le digo yo "te estoy cultivando para cuando todo esto se caiga, tú lo levantes" finalizó.

Más noticias relacionadas:

Visita nuestros portales: