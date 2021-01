'Los pacientes están muriendo como moscas': El crudo llamado de enfermera para no olvidar medidas de bioseguridad

El mensaje de Gayana Chuklansev, una enfermera de Los Ángeles, California (EE. UU.) se viralizó en TikTok.

¿La razón? La mujer grabó, entre lágrimas, un video con el cual intenta persuadir a las personas a "parar de ser descuidados (con el coronavirus)".



En el metraje, que hasta este 2 de enero del 2021 suma 1,8 millones de reproducciones, Chuklansev explica que en su hospital "no tenemos ventiladores para pacientes (en cuidados intensivos), ni sedantes".



"Los pacientes están muriendo como moscas. Los médicos no pueden intubar porque cada uno tiene más o menos 40 pacientes a su cargo. Es como una zona de guerra", asegura.



La enfermera termina su relato comentando que sus colegas reciben muchos mensajes de personas malintencionadas, haciendo todo mucho más difícil de sobrellevar.



“Nos dicen que trabajamos para eso (atender a los pacientes), pero lo cierto es que no trabajamos para verlos morir", concluye.



Según la página oficial sobre el coronavirus de la Gobernación de California, hasta el 31 de diciembre ese estado no contaba con unidades de cuidados intensivos, excepto en la subregión Norte del territorio.



Con casi 40 millones de habitantes, en California se han diagnosticado poco más de 2,2 millones de casos positivos de coronavirus y casi 26 000 personas han muerto, reporta esa misma institución.



No hay que olvidar que Estados Unidos es el país más afectado en términos netos por la pandemia. De hecho, la nación inició el 2021 superando los 20 millones de contagios y las 347 000 muertes, de acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins.



Las esperanzas del país norteamericano están puestas en la campaña de vacunación que, hasta el momento, ha logrado inmunizar a aproximadamente dos millones y medio de personas , según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Los biológicos usados han sido los de Pfizer-BioNTech y Moderna.