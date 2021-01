'En Contacto' rindió homenaje a Efraín Ruales: 'Te extrañaremos siempre'

Con la voz entrecortada, los ojos llenos de lágrimas y muchas veces ocultando el rostro entre sus manos en un llanto desconsolado, los presentadores del matinal 'En Contacto' de la cadena Ecuavisa dedicaron este 27 de enero del 2021 el programa a la memoria de Efraín Ruales. El presentador de televisión fue asesinado en Guayaquil mientras manejaba su vehículo y el crimen ha causado conmoción en el país.

El programa duró solo una hora. En este tiempo, Henry Bustamante, Gabriela Díaz, Dora West y José Urrutia extendieron sus condolencias a los familiares y amigos de Ruales y recordaron su paso por la pantalla de Ecuavisa. Destacaron del presentador su energía positiva, su luz y su compañerismo.



Fue, según dijeron en varias ocasiones durante el segmento, el programa más duro que han tenido que hacer. Las redes sociales del matinal también lo registraron así. El set que cada mañana se llenaba de alegría, música y diversión, este 27 de enero se notó triste; sus presentadores vestían prendas que reflejaban su luto.



"Le faltó tiempo", dijeron de Ruales en 'En Contacto' este 27 de enero mientras pasaron en la pantalla videos e imágenes de Ruales. Estos fueron obtenidos de sus redes sociales y del archivo del matinal.



Los presentadores recordaron anécdotas y en un momento de la transmisión juntaron sus manos en oración y le pidieron a Dios por el descanso eterno de Ruales. Aseguraron que si uno de ellos hubiese sido el que perdió la vida este 27 de enero, el carismático actor hubiese hecho lo mismo.



No ocultaron su estupor por la noticia del crimen. "Siento que sigo anestesiado, que esta realidad no es eso", dijo Bustamante, quien reconoció que si bien el impacto del crimen de Ruales es mayor al ser una figura pública, hechos violentos como el que llevaron a su muerte ocurren cada día.



Asimismo, se pidió respeto al dolor que siente la familia de Ruales y especialmente su madre, Nachita.



Uno de los momentos más emotivos del programa transmitido este 27 de enero fue una repetición de un segmento llamado 'Me quedo con lo bueno en esta Navidad' en el que precisamente Ruales y su madre hablaron frente a frente sin tapujos sobre los momentos que habían compartido juntos, su relación, sus problemas y más.



"Aprendí a ser madre, a ser más tolerante, a ser más paciente y aprendí además el verdadero amor, que es el amor a un hijo. Gracias Dios mío y gracias a usted", contestó Nachita a una pregunta que le hizo Ruales.



Él le agradeció a su progenitora por su sacrificio y dijo que es una de las cosas que hacen que su madre sea irremplazable. "Sé que también a través de nuestros sueños tu te realizas, eres irremplazable porque nunca nos has limitado, refiriéndome a las cosas buenas, siempre nos has dado esa confianza para nosotros poder crecer".



En el segmento, Ruales no quiso responder una de las preguntas de su madre, sobre qué haría cuando ella le falte. Con lágrimas en los ojos dijo que no estaba listo para imaginar ese escenario, que aún necesitaba a su madre. Hoy es 'Nachita' quien sufre la pronta partida de su hijo.



El programa acabó con los cuatro presentadores de 'En Contacto' quebrados debido al dolor por el crimen; Abrazados, en lágrimas y con la cabeza baja, a excepción de José Urrutia, quien alzó su mirada al cielo. De fondo estaba una imagen de un Efraín Ruales sonriente cuyo crimen hoy enlutó al mundo del espectáculo y al país.

La programación se suspendió en señal de luto, por la pérdida de un miembro de la familia de este matinal. Hasta las 13:00, una fotografía de Ruales con el mensaje "paz en su tumba" y música de fondo se mostró en la pantalla de Ecuavisa.