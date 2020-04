Estas empresas prohibieron a sus empleados el uso de Zoom

LEA TAMBIÉN

Las apps de videoconferencias han sido aliadas fundamentales para las empresas en tiempos de cuarentena y aislamiento. Sin embargo, desde hace algunas semanas, en Zoom, la plataforma más popular de este tipo, se revelaron problemas de privacidad y de protección de los datos personales. Estas brechas, han llevado a importantes empresas e instituciones públicas alrededor del mundo a prohibir su uso.

Entre ellas están Google, Apple, SpaceX, la NASA, el Gobierno de Taiwan e incluso el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, quien prohibió a sus profesores utilizar la plataforma después de que se presentaran múltiples inconvenientes en los que personas ingresaban a las clases virtuales a difundir mensajes con contenido para adultos, de odio y racista.



El viernes 10 de abril, Google prohibió el uso de Zoom a sus trabajadores. A través de un correo, la gigante tecnológica, les notificó que este software dejaría de funcionar en los computadores laborales que fueron provistos por la empresa. Sin embargo, señalaron que sí podrán continuar utilizando este servicio por medio de la app en sus celulares o bien desde el navegador.



“Nuestro equipo de seguridad informó a los empleados que utilizan Zoom Desktop Client que ya no se ejecutará en computadoras corporativas, ya que no cumple con nuestros estándares de seguridad para las aplicaciones utilizadas por nuestros empleados", afirmó Google.



Pero agregó que "los empleados que han estado utilizando Zoom para mantenerse en contacto con familiares y amigos pueden continuar haciéndolo a través de un navegador web o un dispositivo móvil ".



Por su parte, Space X, empresa fundada por Elon Musk también prohibió el uso de la plataforma y les dijo a sus empleados a través de un correo que "entendemos que muchos de nosotros estábamos usando esta herramienta para conferencias y reuniones de apoyo, pero es mejor utilizar el correo electrónico, mensajes de texto o teléfono como medios alternativos de comunicación".



La NASA, de igual manera, les comunicó a sus empleados que, tanto trabajadores de planta, como contratistas de la NASA tienen prohibido el uso de Zoom, "no está permitido acceder a la app en ningún dispositivo proporcionado por la institución. Esto incluye todos los equipos o cualquiera que se conecte a la red de la NASA".



Hace algunas semanas, el Gobierno de Taiwan anunció que no permitiría que sus funcionarios utilizarán la aplicación por problemas en la seguridad y la privacidad: "la rápida adopción de plataformas de teleconferencia como Zoom, sin una investigación adecuada, potencialmente pone en riesgo secretos comerciales, secretos de estado y defensores de los derechos humanos", precisaron.



En Nueva York, la fiscal general, Letitia James, envió una carta hace una semana a la compañía de videollamadas preguntando acerca de nuevas medidas de seguridad que se hayan puesto en marcha para manejar el aumento de tráfico a medida que la plataforma se hace más popular durante la pandemia.



“Estamos preocupados por las actuales prácticas de seguridad de Zoom no sean suficientes para adaptarse al reciente y repentino aumento tanto del volumen como de la sensibilidad de los datos que pasan por su red”, puntualizó la Fiscal en la carta.