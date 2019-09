Una empresa de televisión por cable de EE.UU. pagará a un fanático para ver 13 películas de terror de Stephen King

LEA TAMBIÉN

La empresa de televisión por cable de EE.UU., Dish, impulsa un concurso para que un fanático del horror del escritor Stephen King vea 13 de sus películas a cambio de USD 1 300. Para participar se debe escribir una carta con 200 palabras explicando la razón por la que debería ser elegido.

Dish entregará al afortunado un kit para ver las 13 producciones audiovisuales de King. Una linterna, una cobija, palomitas de maíz, dulces y algunos objetos de las películas para preparar el escenario en el que se vivirá la experiencia. Además, un dispositivo conocido como Fitbit que monitorea la actividad cardíaca será parte del kit.



Los requisitos para participar en el concurso son: tener 18 años o más, ser estadounidense y la carta que explique los motivos por los que participa. La empresa de televisión satelital quiere que el ganador documente lo que le ocurre a medida que avanza con la reproducción de los filmes.



También quiere conocer cuántas veces brincó del susto, si se tapó el rostro con la cobija, si posteriormente pudo dormir y qué pensamientos, durante y después de las películas de Stephen King, le pasaron por la cabeza.

Los 13 títulos de King que Dish seleccionó son: ‘Carrie’, ‘Children of the Corn’, ‘Christine’, Creepshow’, ‘Cujo’, ‘Dreamcatcher’, ‘It’ (Original o el remake), ‘The Mist’, ‘Pet Sematary’ (Original o remake), ‘Salem’s Lot’, ‘The Shining’, ‘Thinner’, ‘Misery’.