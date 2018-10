LEA TAMBIÉN

En una entrevista con el programa 'Today', la presentadora de televisión Ellen DeGeneres contó que fue víctima de abuso sexual. La comediante tenía solo 15 años cuando fue agredida, pero no quiso entrar en detalle sobre lo que le ocurrió.

La conversación entre DeGeneres y la periodista Savannah Guthrie inició con risas, pero rápidamente el semblante de ambas cambia al empezar a hablar sobre Brett Kavanaugh, el magistrado confirmado para la Corte Suprema, pese a haber sido acusado de abuso sexual.



Cuando Guthrie le preguntó a DeGeneres qué pensaba sobre la selección del acusado de abuso sexual Brett Kavanaugh para la Corte Suprema, la comediante aseguró que como "víctima de abuso sexual, me enfurece que la gente no lo crea y los que dicen '¿cómo no te acuerdas exactamente qué día fue?'".



Al respecto, DeGeneres aseguró que las víctimas no se acuerdan de esos detalles. "Lo que recuerdas es lo que te sucedió, dónde estabas y cómo te sentías", asegura.



Sobre su caso, DeGeneres dijo que no iba a entrar en detalles "no tiene importancia, pero a esa edad somos realmente vulnerables y confiamos". Añadió que cuando una mujer es violada "no sabes qué hacer y no quieres decir nada, porque primero que nada te empiezas a cuestionar '¿cómo sucedió?' o '¿cómo fui tan estúpida?'. Todas esas cosas te llevan a pensar que puedes haber controlado lo que te ocurrió, y no puedes", sentenció.



"Creo que todas las personas que han pasado por eso y están viendo esto están molestos, porque, ¿cómo se atreven a no creernos?", aseguró.



DeGeneres dijo que espera que lo que sucede en la actualidad en EE.UU.- que vive el auge del movimiento #MeToo- mejore la atención a las víctimas de abuso sexual. "Tengo esperanza, pero luego veo cosas que siguen pasando, veo a Trump burlándose de la doctora Ford", dijo.



Durante un mitín político, el presidente de EE.UU., Donald Trump, se burló de Christine Blasey Ford, la mujer que denunció a Kavanaugh por abuso sexual. Lo hizo ironizando el hecho de que la mujer no se acordara detalles específicos de la noche en la que, según su relato, fue agredida por el magistrado.



"No es algo político, se trata de respeto", aseguró la presentadora de televisión. "Es el líder de nuestro país que se está burlando de alguien que fue víctima de abuso sexual. No haces eso, no te burlas de alguien. Estoy molesta, lo siento", dijo.

Concluyó asegurando que espera que su programa 'The Ellen DeGeneres Show', que lleva 16 temporadas al aire, empodere a las mujeres.