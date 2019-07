EE.UU. cooperará para garantizar la ciberseguridad en el Ecuador

LEA TAMBIÉN

Durante la reunión del Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, y el presidente Lenín Moreno en Ecuador se estableció que EE.UU. ayudará a reforzar la seguridad digital en el país. Así lo dio a conocer el canciller José Valencia durante una entrevista radial con FM Mundo este lunes 22 de julio de 2019.

En la entrevista, el Canciller declaró que la ciberseguridad es “un tema importante para ambas naciones, en el que EE.UU. tiene mayor conocimiento. Por ello con un acuerdo de cooperación de amplio espectro se intercambiará información de utilidad para proteger al país de ciberataques”.



Así como hay usuarios de Internet que usan la red para informarse, o entretenerse también “hay gente que no entra con buenas intenciones”, sentenció Valencia



Valencia mencionó que Ecuador no es ajeno a los delitos informáticos. “Recordemos, justamente una vez que terminó el asilo al señor Assange por decisión soberana del presidente Lenín Moreno nuestro país sufrió millones, y no estoy exagerando, millones de incidentes, de ataques cibernéticos y por las previsiones que había tomado el Estado ecuatoriano, ante esa eventualidad, se demostró que es necesario estar listos a futuro y reforzar lo que tiene el Ecuador en materia de ciberseguridad”.

El canciller José Valencia durante una entrevista con FM Mundo dijo que Ecuador recibirá capacitación en ciberseguridad. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO



Según Valencia los ataques sufridos no solo afectaron a las páginas web de Instituciones públicas. Las bases de datos como el Registro Civil y hasta el SRI corrieron riesgo, pero también información clave de empresas privadas o instituciones académicas.



El canciller manifestó que Ecuador sí logró contener los ataques cibernéticos originiados tras haber levantado el asilo a Julian Assange el pasado 11 de abril del 2019, pero que a futuro se debe tomar mayores previsiones.



Ecuador empezará a trabajar con EE.UU. para fortalecer la ciberseguridad, pero todavía se desconoce cuándo. El canciller dijo que “es un tema del presente, no podemos esperar”.



Durante la entrevista Valencia también dio a conocer que Lenín Moreno, durante su gira por Europa, habló con los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, e Italia, Sergio Mattarella, sobre la necesidad de establecer con esos países una cooperación temas de ciberseguridad.



“Los delitos que se cometen en esta materia son muy graves y con mucho impacto social, por lo que no se puede dejar libres a los responsables para que hagan sus fechorías sin ningún tipo de contrapeso”, dijo Valencia.

Consultado sobre en qué consiste la cooperación con EE.UU., Valencia respondió que estará enfocada en "capacitación, conocimientos, intercambio de información y por supuesto también a tecnología y nuevos equipos. Lo mismo con las otras naciones”.