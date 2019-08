Ed Sheeran se alejará de los escenarios durante un año y medio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cantante británico Ed Sheeran anunció que se mantendrá alejado de los escenarios en torno a un año y medio para pasar más tiempo con su esposa, Cherry Seaborn, informó este miércoles 28 de agosto del 2019 el tabloide Daily Star.

El músico, de 28 años, acaba de concluir su exitosa gira Divide, en la que ha ofrecido más de 280 actuaciones y que la mantuvo cerca de dos años en la carretera.

"Como saben, o quizás no, he estado en la gira Divide durante dos años y este es el último día de todo esto. Es algo muy agridulce", dijo Sheeran a sus fans en la última actuación de la gira, el lunes 26 de agosto, según recoge el Daily Star.



"Me encanta que estén aquí, acabar en Ipswich (Reino Unido). Este es mi último concierto en probablemente 18 meses", avanzó el músico.



Sheeran y Seaborn, que se conocieron en el colegio, cuando ambos tenían 11 años, se casaron en secreto en su hogar de Suffolk (este de Inglaterra) el año pasado.

En alguna ocasión, la estrella británica ha explicado que uno de los temas de su álbum 'No.6 Collaborations Project' (2019) está inspirado en ella.

En la letra de esa canción, Sheeran afirma: "Podrías estar literalmente con quien quisieras, y me elegiste a mí. Es simplemente increíble".