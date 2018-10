Ecuador, uno de los destinos más económicos para el 2019, según Lonely Planet

LEA TAMBIÉN

La guía especializada en turismo Lonely Planet presentó este 23 de octubre del 2018 su listado anual 'Best in travel 2019' en el que destaca destinos recomendados para viajeros según diversos criterios. En el apartado de los lugares "hechos para aventuras asequibles" aparece Ecuador.

El país ocupa la novena posición de la categoría Best Value en la lista 'Best in travel 2019'. El sitio web de Lonely Planet destaca que Ecuador es el destino para los interesados en ver "lo mejor de Sudamérica en poco tiempo".



La primera posición de esta lista la ocupa el Valle del Sur del Nilo en Egipto. Le siguen la ciudad de Łódź en Polonia, el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes en Estados Unidos, Maldivas, Houston, Argentina, Bangladesh, Albania, Ecuador y Eslovenia.



La guía turística enfatiza que en Ecuador se pueden apreciar "los paisajes andinos, las coloridas ciudades coloniales, la Amazonia y las olas del océano Pacífico". Añade que es difícil que cualquier destino del país quede a más de medio día de viaje.



Además, según Lonely Planet, Ecuador "es hogar de una de las mejores escenas playeras de Sudamérica en los pueblos ubicados al norte de la ciudad de Guayaquil". Añade que si bien hay algunas playas que están cambiando rápidamente, lugares como Canoa y Mompiche "son lugares en los que se puede encontrar un lugar junto a la playa para descansar "por solo unos pocos dólares por noche".

El reconocimiento de mejor destino turístico para el 2019 se lo llevó Copenhague. El segundo lugar fue para Shenzhen- conocido como el 'Silicon Valley' de China, Novi Sad (Serbia), Miami (EE.UU.), Katmandú (Nepal), Ciudad de México, Dakar (Senegal), Seattle (EE.UU.), Zadar (Croacia) y Mequinez (Marruecos).