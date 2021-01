Dwayne Johnson y DiCaprio encabezan lista de películas de Netflix en EE.UU. para 2021

Netflix Inc dijo el martes 12 de enero de 2020 que lanzará más de 70 películas este año para sus clientes estadounidenses de géneros de comedia, drama, familia y otros, lo que subraya la creciente prominencia del servicio de 'streaming' en el negocio del cine.

La lista de Netflix incluye el thriller criminal 'Red Notice', protagonizado por Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson, y la película de zombis 'Army of the Dead', del director Zack Snyder.



Entre la docena de comedias está 'Don't Look Up', con un elenco estelar integrado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Tyler Perry, Meryl Streep y otros.



Casi todas estas películas, a excepción de cuatro, estarán disponibles para los clientes de Netflix en los más de 190 países en los que opera. Diez de las películas están en otros idiomas además del inglés. También se estrenarán filmes adicionales en mercados fuera de Estados Unidos.



Netflix compite por espectadores con un grupo de nuevos servicios de streaming de Walt Disney Co, AT&T Inc, Comcast Corp y Apple Inc.



La competencia se ha intensificado a medida que la pandemia del coronavirus ha cerrado los cines y ha dejado a las audiencias confinadas en casa en busca de entretenimiento.



El ritmo de Netflix de lanzar más de una película por semana eclipsa al de otros estudios de Hollywood. Disney, por el contrario, actualmente planea estrenar aproximadamente dos docenas de películas este año en los cines y en su servicio de transmisión Disney+, incluidas cuatro películas de Marvel Studios y dos de Pixar.



La programación de Netflix 2021 incluye 18 dramas, nueve thrillers, ocho películas animadas y ocho romances.

Otros títulos destacables son el musical 'tick, tick... BOOM' dirigido por Lin-Manuel Miranda y 'Bruised', un drama que es la primera película dirigida por Halle Berry.