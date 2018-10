Un documental desmitifica Cosa Nostra con el testimonio de sus arrepentidos

LEA TAMBIÉN

La Fiesta del Cine de Roma proyectó este 25 de octubre del 2018 un documental que trata de desmitificar a la mafia siciliana y reconstruye el ascenso y la caída de su antiguo capo, Salvatore 'Tot' Riina, a partir del testimonio de sus arrepentidos.

La cinta, del documentalista Mosco Levi Boucault, se divide en dos partes, 'El poder de la sangre' y 'La caída' -aunque el director planea sumar una tercera-, y muestra a los propios criminales explicando la Cosa Nostra y el poder que ejercía desde el pueblo siciliano de Corleone.



Para ello se pone por primera vez frente a la cámara, tapado con un pasamontañas y guantes, a Giovanni Brusca, uno de los más estrechos colaboradores de Riina y en prisión por sus crímenes, entre ellos el del juez antimafia Giovanni Falcone en 1992.



El documental muestra el ascenso, el ejercicio del poder por las armas y la caída de 'Tot' Riina, fallecido el pasado año, e intercala el testimonio de mafiosos con el de algunos de los hombres de Estado que persiguieron a la criminalidad, como el magistrado Giuseppe Ayala.



El director búlgaro de 72 años pudo rodar estas imágenes al trabajar de forma anónima y por esa razón decidió no acudir a la presentación en Roma de su obra, afirmó su productora, Donatella Palermo.



El resultado es un coro que también da fe de las técnicas empleadas por Riina y sus hombres "de honor", como la "Lupara bianca", hacer desaparecer cadáveres, o métodos más brutales si cabe, como demuestra el caso del hijo de un clan rival, dado como pasto a los cerdos.



Palermo se convirtió en un auténtico infierno que comenzó a ser desmantelado por la justicia tras el arrepentimiento de Tommaso Buscetta, uno de los perdedores en la guerra de familia con la que Riina trepó a la cúspide de Cosa Nostra en los 80.



Con sus revelaciones, el magistrado puso en marcha el primer proceso contra Cosa Nostra y logró arrestar al prófugo Riina, que sumaría varias cadenas perpetuas y murió en noviembre de 2017 en el área para presos de un hospital de Parma (norte) a los 87 años.



En el documental se rememoran aquellas imágenes en las que Riina se sienta ante un tribunal en marzo de 1993, escoltado por cinco carabineros, para definirse como un agricultor creyente.



La productora consideró que hasta el momento hay numerosas películas sobre este tema pero esta "ofrece una visión unitaria de una historia terrible".



La idea de grabarlo surgió tras una conversación entre el director y su amigo Giuseppe Cucchiara, jefe de Policía, sobre la mitificación de la mafia a través del cine, con películas como 'El Padrino'.



El documental concluye con un llamamiento de Ayala para que el Estado no baje la guardia ante una Cosa Nostra que ha cambiado de estrategia pues ya no comete atentados, pero que sigue viva.