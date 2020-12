Disney+ estrenará todas sus películas en el 2021

¿Qué hará Disney? Hollywood se está haciendo esa pregunta una semana después de que Warner Bros, de AT&T Inc, revolucionara el negocio del cine al anunciar que estrenará todas sus películas de 2021 en su servicio de streaming HBO Max el mismo día del lanzamiento en las salas.

En una presentación a los inversores el jueves 10 de diciembre de 2020 por la tarde, ejecutivos de Walt Disney Co tienen previsto revelar los planes para Disney+, el competidor de Netflix Inc que lanzó hace un año, y para otros medios de streaming de la firma.



Disney dijo en octubre que estaba reestructurando la compañía dando más énfasis al streaming por sobre la televisión tradicional para satisfacer mejor las demandas de los clientes. Además de Disney+, la empresa ofrece Hulu y ESPN+, y el año próximo lanzará una plataforma de streaming en el exterior bajo la marca Star.



Cadenas de cines como AMC Entertainment Holdings Inc, Cineworld Group y Cinemark Holdings Inc estarán pendientes de si Disney, el líder de taquilla el año pasado, planea grandes cambios en la lista de películas que considere estrenar en salas.



Disney y otros estudios ya han trasladado algunas películas al streaming debido a la pandemia de coronavirus, que ha llevado al cierre de muchos cines.



Publicaciones comerciales de Hollywood han reportado que Disney ha considerado cambiar el lanzamiento de películas de acción en vivo como 'Pinocho', protagonizada por Tom Hanks como Geppetto, al igual que 'Peter Pan & Wendy', a Disney+.



El analista de medios Michael Nathanson dijo que esperaba que Disney anuncie incrementos significativos en el gasto en programas y películas por streaming y que proporcione objetivos de suscriptores actualizados y metas de ganancias.



Un portavoz de Disney no realizó comentarios antes de la presentación online.



Las suscripciones a Disney+ ya han superado las primeras proyecciones de la compañía.



En abril de 2019, la empresa había pronosticado que Disney+ atraería entre 60 y 90 millones de clientes alrededor del mundo para el año fiscal 2024. El mes pasado, la compañía dijo que ya había alcanzado los 74 millones a principios de octubre.

Disney+ se ha visto apoyado por la popularidad de la serie de televisión 'The Mandalorian', spinoff de la saga 'Star Wars', protagonizada por el chileno Pedro Pascal y por un personaje conocido popularmente como Baby Yoda.