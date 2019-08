Exextrella infantil de Disney Bella Thorne se pasa al cine para adultos

LEA TAMBIÉN

La actriz Bella Thorne, una antigua estrella infantil de Disney Channel que el mes pasado anunció su pansexualidd, debutó a los 21 años de edad como directora de cine con una película para adultos, anunció este miércoles 14 de agosto del 2019 el canal especializado Pornhub.

"Mi idea inicial fue crear una película navideña de horror, pero en cambio hice un filme hermoso y etéreo", señaló Thorne en un video para promocionar el proyecto.



La película, titulada 'Her and Him' (Ella y él) tiene en los papeles principales a Abella Danger y Small Hands -actores populares en esa categoría de entretenimiento- e incluye música del rapero Mod Sun, que fue pareja de Thorne.



Según Pornhub, el filme "presenta a un veinteañero ansioso que encuentra un mensaje de texto sorprendente en el teléfono celular de su novia, que interrumpe sus rutinas mañaneras y lanza un encuentro fuera de control y cargado sexualmente".



Pornhub, con sede en Montreal y oficinas en San Francisco, Houston, Nueva Orleáns y Londres, es la mayor distribuidora mundial de material para adultos por Internet, que incluye videos y fotografías con artistas profesionales y aficionados. El canal ha sido prohibido en Rusia y en China.



El proceso de filmación, dijo Thorne, "fue muy interesante porque tuvimos un (acto sexual) real en el estudio, que es algo que yo jamás había filmado. Es un ambiente muy divertido".



El vicepresidente de Pornhub, Corey Price, dijo en un comunicado que la película relata una historia al estilo de Romeo y Julieta "enamorados de forma intempestuosa y temeraria".



Thorne, nacida en Florida en 1997, inició su carrera artística a los 6 años de edad y en 2010 asumió el papel de CeCe Jones, una bailarina en la serie 'Shake It Up' de los canales de Disney, convirtiéndose en una actriz muy popular entre las adolescentes.



En agosto de 2016, Thorne anunció que era bisexual y encontraba su solaz con Mod Sun y con Tana Mongeau, una música y modelo de fama en las redes sociales.



En julio pasado, la joven actriz y cantante añadió precisión a sus preferencias y afirmó que es "en realidad pansexual, y no lo sabía", sumándose a las estrellas del espectáculo que reclaman esa orientación sexual más amplia.



En una entrevista con el programa 'Good Morning America', de la cadena ABC de televisión, Thorne explicó que a alguien que es pansexual "le gusta lo que le gusta".



"No tiene por qué ser una chica, o un chico o... tú sabes, un él, una ella, esto o eso", dijo. "Es, literalmente, que te gusta la personalidad, como que te gusta un ser".

Según algunos diccionarios la pansexualidad u omnisexualidad es la atracción sexual, romántica o emocional hacia las personas sin importar cual sea su sexo o identidad sexual.



Las personas pansexuales se refieren a sí mismas como "ciegas al género", y afirman que el género y el sexo no son factores determinantes en su atracción romántica o sexual hacia otros, u otras, o todos, o algunas.