Piden a Disney demorar reapertura de su parque en Orlando por aumento de casos de covid-19 en Florida

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los firmantes de una petición están presionando a Disney para que postergue la reapertura del 11 de julio del 2020 de Walt Disney World, en Orlando, Florida, citando recientes aumentos de casos de covid-19 en el estado.

Hasta el miércoles 24 de junio del 2020, más de 7 000 personas habían firmado la petición, que fue creada por Katie Belisle, una anfitriona de Disney World Attractions, y estuvo dirigida a los alcaldes de Orlando, Buddy Dyer, y del Condado de Orange, Jerry Demings.



"Este virus no se ha ido, desafortunadamente sólo ha empeorado en este estado", dice la petición. "Que nuestros parques temáticos permanezcan cerrados hasta que los casos disminuyan de manera constante mantendría seguros a nuestros invitados, empleados y sus familias", agrega.



Belisle no pudo ser contactada de inmediato para hacer comentarios.



Los parques de Walt Disney Co han estado cerrados desde enero para ayudar a contener la propagación del nuevo coronavirus. La compañía estimó una pérdida de USD 1 000 millones en su división de parques temáticos de enero a marzo.



"La seguridad y el bienestar de nuestros miembros y de los invitados son el centro de nuestra planificación y estamos en diálogo activo con nuestros sindicatos sobre protocolos de salud y seguridad, siguiendo pautas de expertos en salud pública, que planeamos implementar a medida que avanzamos hacia nuestra propuesta de reapertura gradual", dijo una portavoz de Disney.



La petición de Florida es similar a una realizada por sindicatos que representan a los trabajadores en Anaheim, California, cuya reapertura está prevista para el 17 de julio.



En una carta del 18 de junio al gobernador de California, Gavin Newsom, los sindicatos dijeron que aún era inseguro abrir el parque. Más de 49 500 personas han firmado una petición de Change.org que insta a Disney a reabrir el parque más adelante.

Disney ya ha reabierto el parque temático Disneyland en Shanghái y parcialmente su complejo de entretenimiento y compras de Disney Springs. Disneyland París comenzará una reapertura por fases el 15 de julio.