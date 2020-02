Potente discurso de Joaquin Phoenix en los Bafta contra el 'racismo sistemático' en los premios: 'Me da vergüenza'

LEA TAMBIÉN

Joaquin Phoenix fue protagonista de uno de los momentos más comentados de la gala de la 73ª edición de los Premios Bafta. El actor lanzó un duro discurso sobre la falta de diversidad en la temporada de premios cuando subió a recoger su galardón al mejor actor por su interpretación en 'Joker'. "Enviamos un mensaje muy claro a las personas de color: que no son bienvenidos aquí", declaró contundetemente.

"Me siento en conflicto porque muchos de mis compañeros actores que lo merecen no tienen este mismo privilegio", dijo el actor que fue rotundo en su mensaje sobre la "no bienvenida" a los intérpretes no caucásicos.



"Creo que ese es el recado que estamos enviando a las personas que han contribuido tanto a nuestro medio e industria y de las maneras en las que nos beneficiamos", continuó declarando sobre el escenario del Royal Albert Hall.



"No creo que nadie quiera un folleto o un tratamiento preferencial, aunque eso es lo que nos damos todos los años. Creo que la gente solo quiere ser reconocida, apreciada y respetada por su trabajo. Esto no es una condena de justicia propia porque me da vergüenza decir que soy parte del problema", siguió comentando Phoenix, delante del resto de actores nominados, que atendieron el discurso con mirada seria.

Video: YouTube, cuenta: BAFTA

El actor de 'The Master' y 'The Immigrant' también entonó el mea culpa, para asegurar que buscará la forma en el futuro de que haya más representación diversa en sus proyectos.



"No he hecho todo lo posible para asegurarme de que los sets en los que trabajo sean inclusivos, pero creo que es más que solo tener rodajes que sean multiculturales. Tenemos que hacer el duro trabajo para comprender verdaderamente el racismo sistemático", detalló.



"Creo que es obligación de todos los que hemos creado, hemos perpetuado y nos hemos beneficiado de este racismo sistemático, debemos ser nosotros también los que lo desmantelemos. Esto depende de nosotros", agregó.



Su contundente y crítico discurso no dejó indiferente a los asistentes a las galas, recibiendo el apoyo de compañeros de profesión. Lulu Wang, directora y guionista de 'The Farewell', aplaudió sus palabras en redes sociales. "Un silencio incómodo llenó la sala durante un largo momento. Gracias, Joaquin", escribió.

An uncomfortable silence filled the hall for a long noticeable moment. Thank you Joaquin. — Lulu Wang (@thumbelulu) February 2, 2020



Otro de los ganadores que reivindicó la diversidad y criticó la falta de esta fue el neozelandés Taika Waititi. Ganador del Bafta al mejor guion adaptado por 'Jojo Rabbit', el cineasta con raíces maoríes abordó el tema desde el punto de vista de las antiguas colonias del Reino Unido.



"En las colonias sabemos que ha sido una semana difícil para ustedes. Está bien llevarme un poquito de su oro a casa, donde debería estar", lanzó en su discurso de forma ácida.



Esta edición de los Bafta ha sido muy criticada por la ausencia de candidatos no caucásicos en las categorías interpretativas, así como también con la ausencia de realizadoras en la sección de mejor dirección (donde todos los candidatos fueron hombres).



Desde que se anunciaron los nominados a los premios de la Academia de Cine británica, los comentarios escépticos en la opinión pública no han parado de llegar. Tal ha sido el revuelo, que la propia organización envió un comunicado oficial en el que expresó su "frustración" por la falta de diversidad, comprometiéndose a una revisión de sus procesos de votos para futuras ediciones.