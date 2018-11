Los discos clásicos del rock que están de cumpleaños

LEA TAMBIÉN

La película de Queen ha hecho el milagro de que el público juvenil esté descubriendo, aunque sea por una fugaz curiosidad, al rock de antaño, a ese que se disfrutaba en discos de vinilo y, en algunos casos, a escondidas de los padres. Es la oportunidad perfecta para desempolvar (o mejor dicho, ¡remasterizar!) los clásicos del rock que están celebrando aniversarios especiales.

Desde ayer circula la edición por los 50 años del llamado Disco Blanco (The White Album) de The Beatles. Hace cinco décadas salió en formato doble y -¿quién no lo sabe?- su impacto en la cultura de masas fue poderoso, aunque su sonido fragmentado en el afán de buscar caminos nuevos parecía indicar que comenzada la desintegración del grupo.



The White Album se grabó luego del rotundo éxito de ‘Sgt. Peppers’ (1967) y de un período de descanso y reflexión en la India. Se produjo en 20 semanas bajo la guía del productor George Martin y en medio de una tensión marcada por la necesidad autoimpuesta de desmarcarse de ‘Sgt. Peppers’ pero al mismo tiempo ofrecer una obra a la altura.



El resultado fue un álbum doble, con una portada totalmente vacía y que oficialmente no tuvo ningún sencillo. El nombre del álbum es ‘The Beatles’ a secas, pero desde su lanzamiento se lo conoció como el Álbum Blanco.

Para celebrar sus 50 años, se lanzó una edición que contiene sus 30 canciones que iban del tono jovial de Ob-La-Di, Ob-La-Da a la experimentación de Revolution 9, pasando por los lamentos melódicos de Dear Prudence, el folk de Blackbird y el rock vibrante de Back in the U.S.S.R.



Estamos en la era del 'streaming', así que la edición conmemorativa remasterizada está disponible en los servicios de descarga. Pero los amantes de lo físico pueden conseguirse los extras de 27 demos, 50 tomas descartadas y un libro de 164 páginas, todo un lujo para celebrar este legado del rock.



Hay más cumpleañeros remasterizados. ‘Waiting for the Sun’, de The Doors, también apagó 50 velitas. Fue el tercer álbum del grupo que lideraba el cantante Jim Morrison. Con 11 canciones, la inmortal Hello, I Love You, segundo número uno del grupo en el ranking de la Billboard, sigue vigente.

La edición conmemorativa incluye demos y temas en directo grabados durante un concierto en Copenhague.



Otro álbum que celebra sus bodas de oro es ‘The Kinks Are the Village Green Preservation Society’. El grupo The Kinks se negaba a seguir las modas de la época y sacó este contundente alegado sobre la decadencia de la cultura británica. Su versión especial on line tiene entrevistas y extras.

‘Electric Ladyland’, el tercer y último trabajo de The Jimi Hendrix Experience lanzado hace 50 años, tiene su versión remasterizada con extras, fotos y curiosidades.



Finalmente, Metallica remasterizó y enriqueció ‘...And Justice for All’. Lanzado hace 30 años, fue el primer álbum del grupo con el bajista Jason Newsted, sustituto del fallecido Cliff Burton.