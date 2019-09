Andy Muschietti, director de 'It: Chapter 2' quiere lanzar una versión del filme de más de seis horas de duración

LEA TAMBIÉN

Una versión extendida de 'It', la película del payaso maldito basada en el libro de Stephen King podría ver próximamente la luz. Así lo aseguró el medio especializado en el cine Cinemablend que conversó con el director del largometraje, Andy Muschietti.

Según las palabras de Muschietti, la nueva entrega se compondrá "básicamente de las dos películas contadas una después de la otra, añadiendo todo lo que se tuvo que cortar por temas de duración. Frandes escenas que son más enfocadas en los personajes u otras cosas que tuvimos que dejar fuera por varias razones. Estoy muy emocionado por grabar material adicional", reconoció.



Muschietti dijo que la duración de esta nueva versión de 'IT' sería de unas seis horas y media. Pues la primera entrega de la película, que se estrenó en el 2017, dura dos horas y 26 minutos, mientras que 'It: Chapter 2' se extiende por dos horas con 49 minutos.

'It: Chapter 2' se convirtió en todo un éxito en taquilla recaudando USD 91 millones en su fin de semana de estreno en Estados Unidos. Sin embargo, el filme no logró superar a la primera entrega, que logró USD 123 millones en su primer fin de semana, convirtiéndose en el mejor lanzamiento histórico de una película de terror. Globalmente, según la Agencia EFE, 'IT: Chapter Two' logró recaudar una suma de USD 185 millones.

La segunda entrega de 'IT' narra la historia del grupo de amigos de Derry que después de 27 años se reencuentran para enfrentarse de nuevo al macabro payaso, interpretado por el sueco Bill Skarsgrd.