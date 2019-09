En ‘IT Chapter Two’, el director argentino hace un guiño a su equipo Independiente de Avellaneda

LEA TAMBIÉN

‘It Chapter Two’, la segunda película que sigue la historia de terror creada por el escritor estadounidense Stephen King, tiene sello argentino. Andy Muschietti, reconocido cineasta albiceleste, es el director que hila el relato de horror. Para los seguidores del payaso maldito, el creativo preparó dos sorpresas en la cinta, que se estrena este viernes 6 de septiembre del 2019 en Ecuador.

No es extraño el cameo de los escritores -creadores de las historias-en el cine de terror. Para potenciar el filme, Muschietti convenció a King de participar en el relato inspirado en su novela homónima. Pero, además, decidió fusionar su admiración por el famoso novelista junto con un gusto personal: su afición por el Club Atlético Independiente de Argentina.



En una de las escenas de ‘It: Chapter Two’, la audiencia podrá ver una escena en la que aparece King con un mate, infusión hecha con hojas de una planta que lleva el mismo nombre. En la película, el escritor toma la bebida de un recipiente con el logo del equipo color blanco, rojo y negro.

El detalle no pasó desapercibido. El equipo de Avellaneda se mostró orgulloso por su ‘participación’ en la cinta. “Sí, el escudo más lindo de todos aparece en @ItMovieOfficial. Sí, lo sostiene una leyenda. No, no suma estrella. Pero está buenísimo. Grande, Andy Muschietti”, publicó el Independiente en su cuenta de Twitter la tarde del 5 de septiembre.



Su decisión no sorprende. Muschietti es un seguidor confeso del club argentino. En una conferencia de prensa, el director contó cómo nació la idea de incorporar al equipo en la cinta. “Soy independiente y el mate me lo regaló una fan hace dos años. Lo tuve en mi cocina dos años y me dije que lo iba a meter en la película en honor a todos los fans del equipo”, relató.

No es la primera vez que el club de Avellaneda aparece en una producción dirigida por el creativo. En su primer cortometraje ‘Fierrochifle’ (2016), Muschietti ubicó un banderín del Independiente en un una pared de la locación.