El actor Alec Baldwin demandó a hombre que lo acusó de golpearlo

El actor estadounidense Alec Baldwin demandó por difamación al hombre que hace un año lo acusó de golpearle en la cara durante una discusión por una plaza de estacionamiento en Nueva York, caso en el que se declaró culpable de acoso y en el que, alega, éste intentó enriquecerse a toda costa.

De acuerdo al documento judicial, registrado en la Corte Suprema de Nueva York y al que accedió EFE, Alec Baldwin pide una indemnización no específica al hombre, Wojciech Cieszkowski, por difamarlo, hacer que lo detuvieran indebidamente y denunciarlo porque quería "una fortuna para remediar sus supuestas lesiones".



"Cuando dos neoyorquinos discuten por una plaza de estacionamiento, habitualmente intercambian palabras afiladas y siguen con sus vidas. Pero eso no ha pasado aquí. Cieszkowski se inventó una historia sobre el encuentro y ha renunciado a seguir a menos que Baldwin sucumba" a su "extorsión", expone el abogado del actor.



Según la versión de Baldwin, el 2 de noviembre de 2018 los dos hombres discutieron por una plaza que estaba fuera de la residencia del actor y que él iba a ocupar cuando Cieszkowski paró su coche en un lugar adyacente, muy cerca de donde estaban esperando su esposa y uno de sus hijos, lo que le "sorprendió y alarmó".



Baldwin se acercó a él para hablar "de lo que había ocurrido" y en vez de "simplemente disculparse", Cieszkowski respondió a sus "preocupaciones por la seguridad de su familia con rabia y superioridad".



Al estar cara a cara, el actor "ligeramente empujó en el pecho con una mano" al hombre, que reculó y siguió discutiendo, tras lo que Baldwin le empujó de nuevo y éste dio unos pasos atrás.



De acuerdo a la defensa, el hombre describió bajo juramento la interacción diciendo que el actor le "golpeó en la mandíbula por la izquierda con su mano derecha", algo que "contradice las grabaciones de vigilancia" en las que se ve cómo "no hizo contacto con su cara".



El demandante acusa a Cieszkowski de mentir a la policía y al hospital sobre la "gravedad" de sus lesiones, y asegura que los registros "revelan la verdad": que no sufrió cortes, daños o fracturas, y sus "supuestas lesiones fueron tan pequeñas o no existentes" que le recomendaron, como mucho, una dosis de Tylenol.



Baldwin fue detenido y acabó declarándose culpable de acoso, pero el estado le retiró un cargo más grave, de agresión, porque "no había una pizca de evidencias" en las que basarse, sostiene su abogado.



A pesar de ello, meses después Cieszkowski lo demandó "en otro intento de convertir una riña rutinaria por una plaza en una agresión violenta para obtener un gran pago", e insistiendo en sus "declaraciones falsas" de que lo golpeó en la cara.



Por esos motivos, el actor y su defensa reclaman que éste fue "incorrectamente detenido" y "difamado", y piden que tras un litigio ante jurado Cieszkowski le compense por los daños y los gastos legales.

En declaraciones al diario Page Six, el abogado de Cieszkowski consideró la demanda una "táctica de bullying desesperada y curiosa", sostuvo que el actor tiene un vídeo del encuentro que no ha mostrado al público y dijo que ansía el proceso "ante un jurado de iguales" a Cieszkowski, frente a la celebridad de Baldwin.