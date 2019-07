¿Qué esperar de la nueva temporada de 'La Casa de Papel'?

LEA TAMBIÉN

Este viernes 19 de julio del 2019 se estrenaron en Netflix los ocho capítulos que forman parte de la tercera temporada de 'La Casa de Papel'. La nueva entrega de la serie española llegó con nuevos personajes y una nueva trama, pues ya no se trata de cometer el robo más grande de la historia como en las temporadas anteriores, ahora "es sobre familia".

Según se puede apreciar en los adelantos que Netflix difundió sobre esta tercera entrega, el punto de partida es la captura de Río por la Interpol. La banda se reúne para poder rescatar a este integrante, interpretado por Miguel Herrán.



Según informa el portal La Vanguardia, el creador de la serie Álex Pina aseguró que "fue muy complicado volver a abrir 'La Casa de Papel' porque era una serie cerrada y necesitábamos un motor emocional para mover toda esa banda de multimillonarios que están escondidos por todo el mundo".

El medio sostiene, además, que los nuevos episodios de 'La Casa de Papel' cuentan con un mayor presupuesto que el de las dos temporadas anteriores. Esto se debe a que inicialmente la serie fue producida por Atresmedia en colaboración con Vancouver Media y estaba pensada para emitirse en la cadena española Antena 3.



Este nuevo presupuesto hizo que la productora pueda buscar nuevas locaciones para la serie, por lo que los nuevos episodios tendrán escenas rodadas en Tailandia y Florencia (Italia). Del rodaje en esta última ciudad se filtraron algunas imágenes el pasado 8 de enero.



A finales del 2017, Netflix adquirió los derechos para transmitir la serie en su plataforma de streaming convirtiendo a 'La Casa de Papel' en el programa de habla no inglesa más vista en su historia. Con ello, en abril del 2018 se anunció una tercera temporada del programa, cuyo rodaje se inició en octubre del 2018.



Con la nueva temporada de 'La Casa de Papel' llega también una nueva introducción del show. La canción My Life Is Going On sigue sonando de fondo, pero las imágenes ahora muestran una locación distinta, ya no es la Fábrica de Moneda y Timbre, escenario principal de las dos primeras entregas, sino el Banco de España.

Los nuevos episodios llegan con nuevos integrantes a la banda de las máscaras de Dalí. Los nuevos rostros que se verán en pantalla son los de los actores Luka Peros (Marsella), Hovik Keuchkerian (Bogotá) y Rodrigo de la Serna (Palermo), pero estos no son los únicos nuevos miembros del equipo de atracadores, pues ahora se unen la inspectora Raquel Murillo (Itziar Ituño) quien será Lisboa y el personaje de Mónica (Esther Acebo) se incorpora oficialmente como Estocolmo.

Otra actriz que se une al elenco del show es Najwa Nimri quien dará vida a Alicia Sierra, la nueva inspectora que irá detrás de la banda de atracadores. En un video difundido en la cuenta de Instagram de Netflix España el pasado 29 de mayo del 2019, la actriz dice: "Soy Alicia Sierra y voy a llevar esta operación. Voy detrás de toda esa gente que tanto quieren, ‘la resistencia’ los llaman. Están ahí para engañarlos mientras las cámaras los retransmiten haciendo propaganda. No se preocupen, que se los voy a poner muy difícil".