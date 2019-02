Daniel Radcliffe se sincera sobre sus problemas de alcoholismo tras 'Harry Potter’

LEA TAMBIÉN

El protagonista de la famosa saga ‘Harry Potter’, Daniel Radcliffe, confesó en una entrevista con el director y fotógrafo Sam Jones y difundida en YouTube el pasado 19 de febrero del 2019, sus problemas con el alcohol tras la fama que alcanzó con el filme. Según relató el actor, “estar sumamente ebrio me ayudaba a lidiar con la fama” de su papel protagónico en las películas del niño mago.

La vida de Radcliffe tomó un giro inesperado a los 12 años de edad. A esa corta edad se convirtió en una persona reconocida y aclamada por sus participaciones en la saga cinematográfica basada en los libros de la autora J.K. Rowling. Radcliffe sostiene en la entrevista que “al ser una persona tan joven y entrar en el mundo de la fama, se pasa por circunstancias extremas al creer que tener dinero y un gran trabajo, desplaza por completo las emociones, y lo obligan solo a estar triste e inmiscuir en el alcohol”.



Según el relato del actor, que también ha participado en filmes como 'Jungle' o 'Kill Your Darlings' "la presión social y el mal manejo de la fama inducen a estar completamente ebrio, y olvidar quien eres. Mientras más me perdía en el alcohol trataba de ignorar la atención pública que recibía”, recuerda.



El actor compara sus vivencias con el alcohol con lo que sucedió con el cantante pop Justin Bieber. Radcliffe sostiene que el intérprete de Sorry "llevaba una vida loca, pero nadie sabía por lo que estaba pasando en realidad".



El actor asegura que para él no fue sencillo dejar las bebidas alcohólicas. Sostiene que una vez que se ingresa en ese mundo, es muy difícil dejarlo. Y es que no ha sido el único 'niño actor' que se ha enfrentado a problemas de alcoholismo o drogadicción tras su salto al estrellato. Otros ejemplos son Macaulay Culkin de 'Mi Pobre Angelito', Jodie Sweetin de 'Un Hogar Casi Perfecto', la cantante Britney Spears, la actriz Lindsay Lohan, y más.





A pesar de que la fama lo llevó a la adicción, Radcliffe confiesa en la entrevista que nunca llegó a odiar lo que hacía y que nunca se arrepintió de haber dado vida por 11 años al mago Harry Potter.