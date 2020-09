Daniel Mancero presenta el disco ‘Palíndromo’ en un concierto virtual

LEA TAMBIÉN

El pianista ecuatoriano Daniel Mancero estrena su segundo álbum, llamado ‘Palíndromo’, en un concierto virtual. El disco fue producido por Willan Farinango, grabado en Malambo Studios en París y masterizado en Estudios ION en Buenos Aires.

Esta producción se estrena dos años después del lanzamiento de ‘Yangana’, su primer trabajo discográfico de piano solo. En ese trabajo se adentra en una exploración de los ritmos tradicionales andinos.



El nuevo disco lleva el título de una de las 10 composiciones seleccionadas de un repertorio más amplio, que Mancero ha escrito en los últimos cinco años. “La idea es jugar con esta figura literaria de leer lo mismo de izquierda a derecha y viceversa. El reto era hacer lo mismo en el piano, es decir hacer que las manos sobre el piano tengan esa misma lógica”, dice Mancero sobre el concepto musical que direccionó la composición del tema y luego la producción del disco. Ese juego literario del palíndromo se puede aplicar no solo al tema homónimo, sino también al orden de las canciones en el disco, explica el músico y compositor.



“El disco da cuenta de otra faceta y es el fruto de una época de redescubrimiento de la música”, dice Mancero que partió rumbo a París hace siete años. En Francia el artista ecuatoriano expandió su propio universo musical y esa experiencia le permitió integrar nuevos elementos a su línea de trabajo.

Video: YouTube, cuenta: Daniel Mancero

‘Palíndromo’ abraza de forma natural el sonido jazz de Mancero, sin que medie una voluntad expresa por enmarcarse en la experimentación con las músicas populares de Ecuador o en el lenguaje musical del jazz.



Palíndromo es la producción más ambiciosa a nivel artístico y técnico de Daniel Mancero. “Los desafíos técnicos son elevados. Admito que es un repertorio que me mantiene al límite y me exige mucha concentración y nivel físico”, dice un artista que explora no solo nuevas sonoridades, sino sus propios límites.



Para el concierto de lanzamiento, Mancero ha preparado un repertorio que cambia en relación al orden de las piezas musicales del disco. El objetivo, dice, es ofrecer una experiencia inédita en cada presentación. Las entradas al concierto están disponibles en el portal de Buenplan. La presentación será el sábado 12 de septiembre de 2020, a las 18:00.



El concierto estará disponible durante 72 horas para que se pueda acceder desde cualquier región del mundo. Con la compra del boleto hay la opción de comprar el álbum a mitad de precio. El concierto se transmitirá desde una sala del estudio Malambo, donde se grabó el disco.