El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, a quien se le dedicó este jueves la primera edición de los "Premios Tu Música Urbano", afirmó que siempre vislumbró y tuvo la visión de que el género urbano, del cual se autoproclama "el jefe", iba a conquistar el mundo entero.

"Lo vislumbré, tuve la visión y siempre lo soñamos. Siempre tuvimos esa corazonada de que iba para el mundo entero. Es una cultura que salió de aquí, pero unida de todos los latinos", afirmó el reconocido artista a periodistas tras recibir la dedicatoria en el evento celebrado en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan.



Daddy Yankee arrancó su carrera musical a sus 15 años en "Playero 34", del productor musical DJ Playero, y donde por primera vez se escuchó la palabra reguetón o reggaeton.



"Eso fue en la sala de la casa de Playero. Usando el aumentativo del reguetón, algo diferente, pero con la influencia de Panamá y la matriz de Jamaica. Después fuimos poco a poco con la salsa, el vallenato, el merengue, entre otros", detalló.



Debido al talento que DJ Playero vio en Daddy Yankee, éste decidió ubicarlo en el principio de sus próximas producciones, o sea, las ediciones de "Playero 35", "Playero 36" y "Playero 37".



No obstante, las ediciones de "Playero 38", "Playero 39" y "Playero 40" tuvieron las oportunidades de venderse en las tiendas de discos, lo que entonces catapultó más a Daddy Yankee.



El reconocido artista también tuvo la oportunidad de sacar discos propios, siendo los primeros No Mercy y El Cartel de Yankee.



Igualmente, por el éxito que estaba teniendo, Daddy Yankee también era incluido otras producciones, especialmente en la primera edición de Boricua Guerrero EP, producido por DJ Playero y Nico Canadá, y donde el llamado "Big Boss" tuvo una colaboración con Nas, uno de los raperos estadounidenses más famosos.



Daddy Yankee, con su visión de llevar el género del reguetón a otro nivel, continuó participando en otros producciones, y además, se unió en dueto con Nicky Jam, sacando su disco, Haciendo escante.



No obstante, el dúo se separó, dándole entonces la oportunidad a Daddy Yankee de lanzar en el 2004 el disco Barrio Fino, que incluyó "Gasolina", tema que explotó la carrera del legendario reguetonero.



Un año más tarde, Daddy Yankee lanzó Barrio Fino, En Directo, que incluyó el sencillo Gansta Zone junto a Snoop Dogg, otro legendario rapero estadounidense.



Daddy Yankee continuó lanzando varios discos, entre ellos, El Cartel: The Big Boss, Mundial y Prestige.



Y, a pesar de todo el éxito mundial que ya tenía Daddy Yankee en sus manos, a finales del año 2017 lanzó junto al cantautor puertorriqueño Luis Fonsi el vídeo de Despacito.



El video comenzó a tener un respaldo explosivo, a tal punto que actualmente es el vídeo musical más visto en YouTube, al sobrepasar los 6.000 millones de reproducciones.



Por su exitosa trayectoria, Daddy Yankee abrió las premiaciones de hoy interpretando varios temas, entre ellos, Lo que pasó, pasó, Dura, Gasolina y Con Calma.



Este último tema, Daddy Yankee también lo interpretó en el programa de televisión "The Late Late Show with James Corden", del humorista británico, logrando que sea la primera presentación en español en dicho programa.



El sencillo, igualmente, en el que colabora el artista canadiense Snow, y que por las pasadas dos semanas, ocupa el primer puesto en el listado de "Latin Airplay" de Billboard.



El tema Con Calma, igualmente alcanzó la primera posición en Deezers Global Charts y es la segunda canción más escuchada en el gráfico global de Spotify.



Con Calma está inspirado en el tema Informer (1992), del repertorio de Snow, que llegó a ocupar la primera posición de la lista Hot 100 de la revista Billboard.



Otros siete artistas también fueron reconocidos en la gala de hoy por su trayectoria: Wisin y Yandel, Ivy Queen, Vico C, Zion y Lennox, Tego Calderon, Tito el Bambino y Don Omar.