Video: Ministro indio bebe agua de río sagrado y termina hospitalizado

El primer ministro del estado de Punjab, territorio ubicado al norte de la India, Bhagwant Mann, bebió agua contaminada de un río considerado como sagrado para demostrar que estaba limpia, pero terminó hospitalizado. Este viernes 22 de julio de 2022 le contamos los detalles.

El pasado martes 19 de julio de 2022, el político ingirió agua del río con la finalidad de evidenciar que los 22 años de proceso de limpieza han dado resultado. Pero, al día siguiente, el miércoles 20 de julio, fue internado en el hospital Apollo de Delhi, en la India, por una infección estomacal.

Este hecho quedó registrado en un video en que la autoridad toma un vaso con el líquido del Kali Bein, que se traduce literalmente como “Arroyo Negro”, y estas imágenes se han vuelto virales en las redes sociales.

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw