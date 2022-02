Redacción Elcomercio.com

La monja Mary Margaret Kreuper, de 80 años de edad, fue condenada el lunes 7 de febrero del 2022 a un año de prisión tras encontrársela culpable de desviar USD 835 000 de una escuela católica para apuestas y viajes de lujo.

“Sé que he pecado, que he violado la ley, no hay disculpas”, dijo la adulta mayor ante un tribunal de California (EE.UU.), según cita el portal BioBio de Chile al periódico Los Ángeles Times.

El medio citado explica que la monja usó el dinero que estaba destinado para obras escolares en una escuela católica para apostarlos en casinos de Las Vegas y en viajes y hospedajes lujosos.

La mujer ya había declarado su culpabilidad en una audiencia del año pasado pero este lunes recibió finalmente una pena privativa de la libertad de un año.

Kreuper reconoció que sus crímenes “atentaron contra sus votos, los mandamientos, la ley, y contra toda la confianza sagrada” que depositaron en ella los responsables de la escuela.