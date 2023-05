Madre despidió a su pequeño, enfermo con cáncer terminal

Momento en que el menor toca la 'campana de la victoria'. Foto: TikTok / @gewaarja

Diario El Tiempo de Colombia (I)

El amor de madre siempre va a querer ver a sus hijos felices, aunque sus vidas estén a punto de apagarse. Esta es la historia de una mujer en Australia que despidió a su pequeño, enfermo con cáncer terminal, con una noticia que al menos le dio una última sonrisa.

El hecho ocurrió en Australia y conmueve a millones de internautas. La usuaria @gewaarja muestra el momento en que Omar, su hijo con Linfoma No Hodgkin, celebrando que ha logrado superar la enfermedad.



Sin embargo, la realidad era que los médicos que estaban tratándolo no pudieron hacer nada para salvarlo, por lo que perdería la vida en poco tiempo. En el registro se evidencia como el niño toca ‘la campana de la victoria’ ante la mirada del personal del hospital y sus familiares.

‘El peor día de mi vida’

El desgarrador relato ha causado todo tipo de reacciones, en especial, por uno de los testimonios de la madre, quien lamentó profundamente el fallecimiento de su hijo.



“Uno de los peores días de mi vida. Mentirle a él. Decirle que su tratamiento fue bien y que finalmente había terminado y que podía tocar la campana porque había terminado (...) Pero eso estaba lejos de la verdad ¿Cómo le dices a tu hijo que se va a casa a pasar sus últimos días con su familia? Simplemente, no se puede”; relató.



“Doctores: ‘¿No le vas a decir?’ Padres: ‘No hay manera’. ¿Qué se suponía que debía decirle? ¿Que el tratamiento que hizo que tuviera múltiples cirugías no funcionó y tiene que irse a casa hasta que muera?”, agregó en el video que ya cuenta con más de 43 millones de reproducciones y 6 millones de “ Me gusta”.



Según dijo, el niño, de 10 años, falleció el 14 de enero de 2022.

Doctors "Aren't You Going To Tell Him" Parent "Nooooo Way" What was I supposed to tell him that the treatment he had done that caused him to have multiple surgeries didn't work and he has to go home until he passes 😓😓😓 You Say what you have to say to protect your child 💜💙😓

Perdió tres hijos

Con la partida de Omar el año pasado, es el tercer hijo que esta mujer ha tenido que despedir, pues en 2009 reveló que perdió a Aisha, de 4 años, por un raro padecimiento denominado Niemann-Pick tipo C, un trastorno neurológico causado po la acumulación de lípidos.



En 2019 falleció Mohammed, de 9 años, tras enfrentar un agresivo tumor cerebral, que se descubrió dos semanas antes de fallecer.

